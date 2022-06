Workbench-Distribution: AmiKit XE 11.8.0 für Windows/Mac/Linux

Für die für Emulatoren gedachte Workbench-Distribution AmiKit wurde ein Update auf die Version 11.8.0 veröffentlicht. Zusätzlich zu einem Emulator werden AmigaOS 3.x und die Kickstart ROMs benötigt.



Die Änderungen beinhalten unter anderem ein Update auf MUI 5 und AmiSSL 5.1 und die neuesten Versionen von IBrowse (Demo), Hollywood Player und AmigaAMP: AmiKit Morpheuz 11.7.0 by Jan Zahurancik

UPDATED: ADiffView 2.2 by Uwe Rosner (with a code from M.Hertel)

UPDATED: AmigaAMP 3.31 by Thomas Wenzel

UPDATED: AmiSSL 5.1 by AmiSSL Open Soure Team

UPDATED: Another World WHDLoad Slave 2.7 by Harry & JOTD

UPDATED: Ask Your Amiga (AYA) 0.6 by ALB42

UPDATED: DOpusFTP now uses passive transfers to maximize compatibility

UPDATED: DOpusFTP address book (backup is created first, of course)

UPDATED: HollyMan 9.1 - a Workbench Pacman clone by Andreas Falkenhahn

UPDATED: Hollywood Player 9.1 by Andreas Falkenhahn

UPDATED: hURL 1.2 Hollywood Plugin by Andreas Falkenhahn

UPDATED: IBrowse 2.5.6 (020/FPU) DEMO by Stefan Burstrom and Omnipresence Intl.

UPDATED: iGame 2.1 (4-June-2022) by E.Vasilakis, D.Panokostas, G.Sokianos, C.Charabaruk and J.R.Santurde

UPDATED: Infinite Music Player 3.382 by Pawel Nowak

UPDATED: MUI 5.0 (20210831) by Stefan Stuntz, Thore Bockelman and Jens Maus

UPDATED: MUIbase 4.4 by Steffen Gutmann

UPDATED: ScummVM RTG (Fullscreen) 2.2 by Artur Jarosik

UPDATED: WHDLoad 18.8 (build 6478, 28-May-2022) by Bert Jahn et al.

UPDATED: xvs.library 33.47 by Georg Wittmann (dr)



