MorphOS: Webbrowser Wayfarer 3.9

Jacek 'jacadcaps' Piszczek hat die Version 3.9 seines Webbrowsers Wayfarer für MorphOS veröffentlicht, die vor allem Änderungen für die Medienwiedergabe enthält. Wie der Autor schreibt, ist die ClearKey-Verschlüsselung heutzutage nicht mehr sehr beliebt, wird aber immer noch von einigen Live-Streaming-Diensten verwendet. Wayfarer kann diese Streams nun abspielen (z. B. https://tv.nrk.no).

Die Emulation von Touch-Ereignissen macht es möglich, wieder auf dem mobilen Youtube zu suchen. Diesbezüglich verweist der Entwickler auf die aktualisierte FAQ-Seite: Anleitungen zur Behebung der Youtube/iOS-Suche und zur Verwendung eines VPN mit Wayfarer (mit zusätzlicher Hardware) wurden hinzugefügt.



Außerdem bedankt sich Jacek bei allen, die in letzter für das Projekt gespendet hatten. Das sei eine Motivation für die weitere Entwicklung. Änderungen: Implemented ClearKey DRM support for HLS media streams

Implemented HLS stream quality switching accessible from the media popup

Added configurable touch events emulation (think Youtube-Mobile seeking slider)

Refactored the HLS player to allow MPEG-TS playback

Live HLS streams now start playing closer to the current time

Improved stream end position reporting to get some streaming services correctly skip to next stream after playing ads

Updated libcurl Download: wayfarer.lha (26 MB) (dr)



[Meldung: 29. Jun. 2022, 05:48] [Kommentare: 0]

