Zurückgeblättert: Australian Amiga Gazette

Die Australian Amiga Gazette (AAG) wurde 1996 gegründet, um den Amiga Computer hier in Australien am Leben zu erhalten. Die erste Ausgabe erschien im Dezember 1996, die letzte im Oktober 1998 und umfasste somit 23 Ausgaben.



AAG wurde komplett auf einem Amiga 4000 mit Amigas Page Stream Publishing Software erstellt und auf einer gebrauchten Druckmaschine gedruckt. Das Magazin hatte 40 schwarz-weiß-bedruckte Seiten und enthielt Artikel, Produktbesprechungen und Werbung.



20 Ausgaben sind unter dem Titellink im PDF-Format zum Herunterladen verfügbar. Zwei müssen noch gescannt werden, eine Ausgabe wurde nie gedruckt. (dr)



