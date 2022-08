13.Aug.2022









AmigaOS 4: C-Laufzeitbibliothek clib2 V1.0.0 Beta 5

Als Standard-C-Bibliothek verwendet AmigaOS offiziell eine Variante der Newlib-C-Standardbibliothek-Implementierung. Eine beliebte alternative Implementierung der C-Standardbibliothek heißt clib2 und ist als Option im Standard-Amiga-SDK enthalten. Die clib2-Bibliothek ist besonders gut für die Portierung von Software aus der Unix-Welt geeignet (entnommen aus dem AmigaOS-Wiki).



Andrea 'afxgroup' Palmate hat einen Fork der offiziellen clib2-Bibliothek angelegt, die in adtools enthalten ist. Diese Bibliothek ist ausschließlich für AmigaOS 4 gedacht, um sie einfach zu pflegen und alle fehlenden clib2-Funktionen hinzuzufügen können, die auf 68k-Amigas nur schwer hinzuzufügen sind. Ziel ist es, sie POSIX-konform zu machen und auch alle C++-Probleme zu beheben, die es mit neueren Compilern gibt. Alle Warnungen (bis auf ganz wenige), die von GCC 10 und höher erzeugt werden, sind verschwunden. Wie der Entwickler weiter schreibt, seien alle veralteten OS4-Funktionen durch moderne ersetzt worden (bis auf StackSwap, für den er keinen Ersatz gefunden habe).



Gestern hat er die fünfte Betaversion mitfolgenden Änderungen veröffentlicht: Implemented open() and opendir() and now it is possible to open a directory like open("T:") and use some functions on the returned fd

Changed some socket functions that now use open source code

Implemented new funcions

Fixed a memory leak on fstat

Removed test on check_abort_enabled prior call since it is already checked in the function

Moved rand* functions to prng folder

Implemented syslog (using files)

A lot of other fixes an improvements (dr)



