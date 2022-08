Amiga-Meeting Nord 2022 in Neumünster

Thorsten Mampel schreibt: In diesem Jahr wird in Neumünster wieder das Amiga-Meeting Nord stattfinden. Austragungsort ist erneut das "Kiek in!", Gartenstraße 32 in 24534 Neumünster. Beginn ist am Freitag, dem 4. November, ab 18 Uhr (Aufbau früher möglich), Ende am Sonntag, dem 6. November 2022, gegen frühen Abend.



Das Anmeldeformular und eine E-Mail-Adresse zur Anmeldung wird unter dem Titellink demnächst verfügbar sein. Die Anmeldung kann ausschließlich über diesen Weg erfolgen, direkte Buchungen im "Kiek in!" sind NICHT möglich und außerdem teurer, da wir einen vergünstigten Paketpreis bekommen haben!



Das Meeting findet nach wie vor unter Pandemie-Bedingungen statt. Auf unserer Homepage sind die aktuellen Bedingungen verlinkt. Aktuell gelten keine Einschränkungen, aber das kann sich bis zum November noch ändern.



Erneut steht für das Meeting in diesem Jahr der schöne große Raum im Erdgeschoss zur Verfügung, der Platz für ca. 50 bis 60 Teilnehmer mit Rechner und einen direkten Ausgang zur Terrasse hat. Ein Netzwerk mit Internetzugang über LAN und W-LAN wird zur Verfügung stehen sowie ein FTP-Server für die "Datensammlung" der traditionellen Party-DVD (oder USB-Stick). Die Teilnehmer müssen wie gehabt Steckdosen und entsprechend lange Netzwerkkabel (möglichst 5-10 m) mitbringen.



In den nächsten Tagen werden Entwickler, Shops und VIPs kontaktiert und zum Meeting eingeladen. Wir gewähren Entwicklern und Shops einen Nachlass von 20% auf den Gesamtpreis, wenn diese die Produkte auf dem Meeting präsentieren und/oder verkaufen. Wir werden hier und auf unserer Homepage darüber berichten. Zudem sind wieder mehrere Wettbewerbe mit attraktiven Preisen (unter anderem ein Amiga 500) geplant.



Um das Meeting für die Zukunft besser planbar zu machen, haben wir mit dem "Kiek in!" vereinbart, uns den Raum zukünftig immer am ersten Wochenende im November zu reservieren. Dabei ist der erste Samstag im November ausschlaggebend. Dies bedeutet für das nächste Jahr, dass es vom 3. bis 5. November 2023 stattfindet. Save the date! ;-)



Die Preise findet Ihr auf unserer Homepage, sobald das Anmeldungsformular oder die Anmeldemail freigeschaltet wurde. Tagesgäste ohne Rechner haben freien Eintritt.



Bitte beachten: Bei der Buchung der Doppelzimmer muss zwingend der zweite Teilnehmer genannt werden, welcher mit im Doppelzimmer untergebracht werden soll. Weiterhin muss der Preis für das Doppelzimmer komplett überwiesen werden, d.h. die Teilnehmer müssen die Kostenteilung untereinander regeln. (dr)



[Meldung: 15. Aug. 2022, 21:41] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]