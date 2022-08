22.Aug.2022









Neue Einträge auf der AmigaSource-Webseite

Seit mehr als 20 Jahren sammelt Scott Pistorino auf seiner Seite AmigaSource alle Informationen rund um den Amiga. Am 19. Oktober 2001 stellte er sein Projekt auf amiga-news.de vor. Neben diversen Interviews unter anderem mit Ben Hermans oder Fleecy Moss aus dem Jahr 2002 gibt es zahlreiche Kategorien wie Software, Hardware, Demos u.a. Da Pistorino vor einiger Zeit auf eine neue Datenbank umgestellt hat, sind allerdings noch etliche Artikel nicht wieder verfügbar.



Vor wenigen Tagen hat er ein neues Update mit diversen Links veröffentlicht. Ebenso ist er parallel weiter dabei, die Seite neu aufzusetzen und alle früheren Links etc. wieder zugänglich zu machen. (dr)



[Meldung: 22. Aug. 2022, 06:13] [Kommentare: 0]

