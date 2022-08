MorphOS: E-Mail-Programm Iris 1.4

Jacek 'jacadcaps' Piszczek hat die Version 1.4 seines E-Mail-Programms Iris für MorphOS veröffentlicht. Zu den Neuerungen zählen etwa die aktualisierte WebKit-Basis und das zeitversetzte Versenden von E-Mails.



Changes: Implemented message send scheduling

Added 'Edit as New Without Attachments...' to menus

Added 'Attach File(s)...', 'Remove Attachments' to the writer window's menu

SVG images may now be directly embedded into the email / signature

Fixed folder list sort order when adding/enabling accounts

Added a check against trying to send an email with no recipients set

Brings up an account online when trying to view a message that isn't locally cached

Subject line and mail address text encoding fixes

Fixed Show/Hide all headers menu state after reloading a message in the same view

Added a workaround for broken Subject headers (GMail likes to send them as raw UTF8)

Updated WebKit and other base libs Download: iris.lha (21 MB) (snx)



[Meldung: 30. Aug. 2022, 12:40]

