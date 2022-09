Neue Artikel auf der Obligement-Webseite

In den letzten zwei Monaten wurde die Webseite des französischen AmigaOS- und MorphOS-Magazins Obligement um die untenstehenden Beiträge erweitert. Übersetzungen in andere Sprachen sind stets willkommen, Interessenten wenden sich bitte an David 'Daff' Brunet. July/August 2022 news

News: The big Commodore brand heist

Old Joystick articles 49 to 54: News: Aladdin - Disney and Virgin amaze us, Report: Hollywood in the digital age, Review of Elfmania, Interview with Sid Meier, Review of The Ultimate Pinball Quest, News: Team 17 - team spirit, games for everyone, Interview with David Lester, Review of James Pond 3: Operation Starfi5h, Review of Sexual Fantasies, Report: European Computer Trade Show of April 1994, Review of Arcade Pool, Review of Disposable Hero [CD32], etc.

Interview with Daniel Jedlicka (musician and developer on AmigaOS 4)

Interview with Anthony Rosbottom (graphic designer)

Review: AmiKit XE 11.8.0 for Windows

Hardware: Furia S628

File: Hidden messages and Easter eggs in AmigaOS

File: The history of Trecision (first part)

Tutorial: Presentation and use of Reggae

Point of view: The development of Rave (part four)

DIY: Reducing the size of an HxC SD and adding a small LCD screen

Special quiz on Amiga video game characters (act 2) (dr)



