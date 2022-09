24.Sep.2022









Assemblerkurs: Vollständige deutsche Übersetzung

Seit einiger Zeit berichten wir über den von Prince auf Twitch gestreamten und später auf YouTube veröffentlichten "Corso completo di programmazione assembler in due dischi". Heute wurde Folge 32 der auf Englisch gehaltenen Videoreihe veröffentlicht. Göran Strack hatte es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Kurs komplett auf Deutsch zu übersetzen - was ihm vor zwei Tagen mit der Veröffentlichung im Aminet gelungen ist.



Wie er schreibt, war er als Amiga-Besitzer in der Hochphase 1990-1992 begeistert von dessen Grafik- und Soundmöglichkeiten, hatte zu dieser Zeit ihn aber ausschliesslich zum Spielen eingesetzt. Im Jahr 2000 hatte er dann ein Informatikstudium (genauer Automatisierungstechnik) begonnen, nach dessen Abschluss allerdings bis zum Jahre 2012 keine einzige Zeile programmiert. Erst dann fielen ihm wieder seine alten Amiga-Zeitschrift in die Hand und der baute seinen Amiga wieder auf. Und er stellte sich die Frage, ob er heute wohl verstehen würde, wie sie damals diese Spiele und Demos programmiert haben?



Anfang 2016 begann er mit dem ersten YouTube-Assembler-Tutorial von Scoopex und hatte bis zum Ende des Jahres 2016 die Grundlagen, also die 68000er Befehle, gelernt und diverse andere Kurse begonnen. Jetzt wollte er auch wissen, wie der Blitter funktioniert, aber leider fehlte dieser Teil der Übersetzung. So hat er dann 2018 mit der Übersetzung von Lektion 9 und 10 angefangen. Irgendwann stellte er sich die Aufgabe, einfach alles auf ein ordentliches Niveau zu heben und den kompletten Kurs zu übersetzen. Und das ist nun das Resultat.



Wie Göran uns gegenüber schreibt, sei dieser Assemblerkurs zweifelsfrei der Beste, den es für den Amiga gäbe. Das besondere sei tatsächlich, dass selbst ein absoluter Anfänger durch den Kurs zu einem Demoprogrammierer werden könne. Es stünden sehr viele Beispiele zur Verfügung. (dr)



