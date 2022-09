25.Sep.2022

mithrendal (Mail)







Emulator: vAmigaWeb v3.0 beta1

Bei vAmigaWeb handelt es sich um einen Amiga-Emulator für den Web-Browser bzw. um eine Progressive Web App (PWA) auf Basis des Amiga-Emulators für MacOS vAmiga.



Mit vAmigaWeb 3.0 werden nun neben der 68000er CPU eine Reihe weiterer CPUs implementiert. Damit kann man bereits schon jetzt - ohne Implementierung einer MMU - einiges mehr an Anwendungen und Software laufen lassen, wie z.B. Dungeon Master II (1994) oder auch Demos, die mindestens eine 68020 benötigen (z.B. Roots 2.0). Die Änderungen im Detail:

supports 68000, 68010, 68020 and 68030 CPUs (with this kickstart roms which need at least a 68020 are working now e.g. kickstart 3.1 for A1200)

runs now also in a private / incognito browser window (be aware that browser does not permit any saving in this case)

various performance tweaks (reduced logging and separation of big computational blocks into smaller execution units on the main thread to get better "cooperative" multitasking escpecially when amiga overclocking is in use) (dr)



[Meldung: 25. Sep. 2022, 18:19] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]