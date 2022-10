01.Okt.2022









Amiga-Emulator: Amiberry 5.4

Amiberry ist ein Amiga-Emulator für ARM-basierte Ein-Chip-Systeme wie den Raspberry Pi, das Odroid XU4 oder das Tinkerboard von ASUS, der einige neu entwickelte Eigenschaften wie einen "WHDLoad-Booter" oder die Unterstützung für Controller-Konfiguration mittels RetroArch mitbringt und zum Beispiel in der Workbench-Distribution AmiKit für den Raspberry Pi 4/400 zum Einsatz kommt.



Vor wenigen Augenblicken wurde die Version 5.4 mit folgenden Änderungen veröffentlicht:



Bugfixes

whdbooter settings were not all parsed correctly

Fix CD audio not resuming after unminimize

32bit to 64bit clock counter missing update

fixed macOS compile errors regarding uaeserial

always use mouse 0 for mice, until SDL2 supports > 1 system mouse

settings from XML db were not always parsed correctly

fixed flickering in native modes when Fast copper was enabled

copy all prefs when doing a hard reset

Fixed some memory leaks

Hard reset CPU startup was not identical to initial power up

WHDbooter game paths with commas would not work Improvements

implemented Screenshot to file custom event

Added the possibility to compile with a version of GCC older than 8.0

P96 - Implement all previously implemented blitter operations

Save also MSM6242B RTC model control registers to RTC file

added uaeserial implementation from dev

merged OpenGL experimental version from dev

Make sure hardware emulated RTG boards don't have barrier at the start of VRAM space to fully support JIT direct

merged CIA rewrite from dev

Optimize compiler code generation for 'strlen()'

Fix disk read handling when attempting to read from non-selected drive

use double fields line mode by default

brought statusline drawing closer to WinUAE method Chors

moved variable closer to scope

minor sync from dev branch

removed obsolete variables WIP

merge diffs from dev into master

bring custom chip emulation closer to WinUAE

synced gfxboard.h with dev (dr)



