Editor: Lite XL 2.1.0r1 für AmigaOS 4 und MorphOS veröffentlicht

George 'walkero' Sokianos hat soeben die Version 2.1.0r1 des Editors Lite XL für AmigaOS 4 und MorphOS veröffentlicht (amiga-news.de berichtete) und schreibt dazu:



"Ich hoffe, ihr seid alle bereit für eine weitere Version des Lite-XL-Editors, sowohl für AmigaOS 4 als auch für MorphOS. Diese Version ist eine der besten, die ich gemacht habe, weil es eine Menge neuer Funktionen und Korrekturen gibt.



Diese Version bringt den Code auf den neuesten Stand mit dem offiziellen Repository und näher an die Version 2.1, die noch in der Entwicklung ist. Das bedeutet, dass wir den neuesten Code haben, so wie er vom ursprünglichen Team erstellt wurde, was die Portierung zukünftiger Versionen erleichtern wird, sofern keine großen Änderungen vorgenommen werden.



Einige der enthaltenen Fehlerbehebungen sind das Problem mit der Sprachumgebung unter MorphOS, von dem ich dachte, dass ich es in der vorherigen Version behoben hätte, aber das hatte ich nicht. Aber jetzt hoffe ich, dass ich es geschafft habe, es muss aber noch bewiesen werden. Außerdem wurden Probleme mit der Regex-Auswahl und mit einigen Plugins behoben, die diese zur Erkennung von Teilen des Codes verwendeten, wie z. B. die Markdown- und PHP-Dateien.



Wenn der Benutzer jetzt mit der rechten Maustaste auf einen Ordner oder eine Datei in der Baumansicht auf der linken Seite des Editors klickt und die Option "Im System öffnen" auswählt, öffnet sich die Workbench oder der Ambient-Bildschirm. Wenn es sich um einen Ordner handelt, wird ein neues Fenster mit dem Inhalt des Ordners geöffnet, wenn jedoch eine Datei ausgewählt wird, wird diese mit dem Standardwerkzeug geöffnet. Auch Binärdateien können auf diese Weise ausgeführt werden.



Da es sich um den neuesten verfügbaren Code handelt, wurden alle Plugins mit den neuesten Versionen aktualisiert, was notwendig ist, da sich die unterstützte Version geändert hat. Das bedeutet, dass die alten Plugins nicht mehr mit dieser Version funktionieren. Ich habe auch zusätzliche Plugins in den Add-ons-Ordner aufgenommen, die getestet wurden und einwandfrei funktionieren.



Eine der Funktionen, die ich an dieser Version schätze, ist die Dateisystem-Synchronisation, d.h. wenn sich eine Datei außerhalb von Lite XL ändert, zum Beispiel eine Datei/Ordner hinzugefügt/gelöscht/umbenannt wird, wird dies in Lite XL reflektiert, sobald es den Fokus erhält. Selbst wenn Sie den Inhalt einer Datei ändern, wird ein Requester in Lite XL den Benutzer darüber informieren. Das ist wirklich nützlich, aber es ist noch experimentell, obwohl es recht gut zu funktionieren scheint.



Viele Leute haben sich über die Bildlaufleiste an der Seite beschwert: sie wäre zu klein. Wenn der Mauszeiger nun an den Rand des Fensters kommt, wird die Bildlaufleiste größer und es ist einfacher, sie zu greifen und zu verschieben. Ich hoffe, es gefällt euch.



Diese neunte Version des Editors für AmigaOS 4 und MorphOS ist eine meiner liebsten und vielleicht die beste, die ich Ihnen geben kann. Bitte probiert sie aus, falls Sie das noch nicht getan haben. Und wenn Sie ihn mögen und nützlich finden, ziehen Sie bitte in Betracht, meine Arbeit hier in ko-fi zu unterstützen, wie es meine Top-Supporter tun.



Ich empfehle Ihnen dringend, eine Neuinstallation vorzunehmen und keine alten Konfigurationsdateien zu verwenden, da sich viel geändert hat und dies für Sie möglicherweise nicht gut funktioniert. Bitte lesen Sie auch die Readme-Datei, die im Archiv enthalten ist, um weitere Informationen zu erhalten." (dr)



[Meldung: 10. Okt. 2022, 21:08] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]