Vergrößerungs-Tool: Lupe 2.1 für AmigaOS 3, 4 und MorphOS

Ende Juni veröffentlichte Matthias "UltraGelb" Böcker die Version 2.0 seines Vergrößerungs-Tools für MorphOS und AmigaOS 3 (amiga-news.de berichtete). Nun hat er die Version 2.1 veröfentlicht, mit der ebenso AmigaOS 4 unterstützt wird. Die Änderungen: Italienische AmigaGuide-Dokumentation hinzugefügt, übersetzt von Samir Hawamdeh.

Option TEXTFRAMETYPE hinzugefügt, um den Typ des Rahmens zu ändern, der um die Koordinaten und RGB-Anzeigen gezeichnet werden soll.

Das Fenster kann nun auch mit den Cursortasten oder dem Ziffernblock verschoben werden. Die Option 'unbeweglich' hat darauf keinen Einfluss. Details entnehmen Sie bitte der Dokumentation.

Die 68k-Version verwendet jetzt die z.library (http://aminet.net/util/libs/zlib.lha) zum Speichern von PNG. Die z.library, die mit MUI5 geliefert wird, funktioniert ebenfalls.

Unterstützung für application.library/ringhio auf OS4 hinzugefügt, um den Benutzer zu benachrichtigen, wenn ein Bild gespeichert wurde.

Native Unterstützung für OS4 Intuition-Bildschirmbenachrichtigungen, wenn WB schließen/öffnen möchte, wurde hinzugefügt.

Native Unterstützung für Iconify und Jump-Screen Gadget hinzugefügt, wenn OS4 erkannt wird.

Es gibt jetzt eine OS4 native Kompilierung von Lupe.

Es wurde ein 'Pause'-Modus hinzugefügt, der entweder über das Projektmenü und dessen Menütaste, durch Drücken der Leertaste bei aktivem Lupe-Fenster oder über einen definierbaren Hotkey (siehe PAUSEKEY-Argument/ToolType) aktiviert werden kann.

Die 68K-Version von Lupe prüft jetzt beim Programmstart, ob die zlib.library vorhanden ist, und wenn nicht, wird der Menüpunkt 'PNG speichern' deaktiviert.

Es gibt jetzt eine Bonus-Schublade, die im Moment nur ein alternatives Leuchtsymbol von Luca enthält

Ein Doppelklick auf das Lupe-Fenster bei gedrückter SHIFT-Taste verschiebt das Lupe-Fenster nun nach hinten, wenn es nicht als Frontdrop-Fenster eingestellt ist. Nützlich, wenn es auf randlos eingestellt ist.

Ein Doppelklick auf das Lupe-Fenster bringt es jetzt in die Schriftart, wenn es nicht als Hintergrundfenster eingestellt ist.

Von Mikhail Malyshev erstellte Glow-Icons hinzugefügt, die von nun an für die 68K-Version von Lupe verwendet werden.

HORIZSLIDER-Option hinzugefügt, um den Zoom-Slider am unteren Rand des Fensters statt am rechten Rand zu haben.

Die Option FRONTDROP wird nun auf dem klassischen AmigaOS simuliert und führt hin und wieder ein zeitgesteuertes WindowToFront() aus.

Die Optionen BACKDROP und FRONTDROP wurden hinzugefügt, damit das Fenster entweder immer im Hintergrund oder im Vordergrund bleibt.

Option WINDOWBORDER hinzugefügt.

Auffüllung der RGB- und Koordinatentexte zwischen Rahmen und Text hinzugefügt. Verwenden Sie XTEXTPADDING und YTEXTPADDING, um das Auffüllen horizontal bzw. vertikal zu ändern.

Menüpunkt 'Icon-Info öffnen' zum Menü 'Einstellungen' hinzugefügt, um das Icon-Info-Fenster auf der Werkbank von Lupes Icon zu öffnen. Dies macht vor allem im Zusammenhang mit der ICONNOTIFY-Option Sinn, um eine weitere Möglichkeit zu haben, alle Optionen zu bearbeiten, ohne Lupe neu starten zu müssen.

Die Menüstruktur wurde überarbeitet. Anstatt nur das Menü 'Projekt' zu haben, befinden sich bildschirmbezogene Elemente nun im neuen Menü 'Bildschirm'. Einstellungsbezogene Elemente wurden in das Menü "Einstellungen" verschoben.

Die Skalierung wurde verbessert, sodass es keine kleinen schwarzen Ränder mehr an der rechten und unteren Seite gibt.

Lupe versucht nun, die Standardschriftart des Systems (gfxbase.defaultfont) zu verwenden, bevor es die topaz.font als letztes Fallback verwendet.

Sie können nun Ihre eigene Schriftart angeben, die Lupe für die Anzeige von Koordinaten und RGB verwenden soll, indem Sie das Argument UserFont verwenden.

Fehlerhafte Fehlerbehandlung für den PNG-Saver in der Amiga68k-Version behoben.

Koordinaten und der RGB-Pixelwert werden nun nicht mehr in den Fensterrand, sondern in das Fenster selbst gezeichnet.

Russische Kataloge von Mikhail Malyshev hinzugefügt.

Italienische Kataloge von Samir Hawamdeh und Luca Longone hinzugefügt.

Unterstützung für Iconify-Gadgets in Visual Prefs hinzugefügt, sodass Lupe nun auch unter OS3.x ein Iconify-Gadget besitzt, wenn Visual Prefs läuft oder das eigenständige 'tbiclass' (aminet/dev/gui/titlebar_ic.lha) installiert ist.

Der Mausrad-Zoom kann nun per Tooltype oder CLI-Argument INVERTWHEEL invertiert werden.

Lupe öffnet nun sein AppIcon bei 0,0, wenn es ikonifiziert wird.

Einige fehlende Lokalisierungen im About-Requester hinzugefügt.

Lupe zeigt nun seinen Namen und seine Version im Bildschirmtitel an, wenn das Fenster aktiv ist.

Ein Enforcer-Treffer beim Parsen von CLI-Argumenten, die als /K/S definiert sind, wurde behoben. (dr)



