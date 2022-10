27.Okt.2022

Audiowiedergabe: AmigaAMP 3.32 veröffentlicht

Thomas Wenzel schreibt: Nachdem der Code nun lange gereift ist, habe ich mich mal getraut, AmigaAMP 3.32 in die Wildnis zu lassen. Mit der 68k Version ist damit wieder die Verwendung speziell an AmigaAMP angepasster Decoder Plugins (sogenannter "Engines") möglich. Bisher gibt es allerdings nur eine Engine für WarpOS. Hier die komplette Liste: Fehlerbehebungen: Das laden ganzer Verzeichnisse expandiert jetzt auch Playlisten, die in diesen Verzeichnissen gefunden werden. Besseres Handling bei Doppelklick auf einen Stream Eintrag in der Playliste während sich ein anderer Stream gerade noch verbindet. Einbindung alter Plugins, die noch eine frühe Version der API benutzen, repariert.

Neue Features: Jeder Playlisten-Eintrag hat jetzt seinen eigenen Fehlerstatus. 68k: Unterstützung für Koprozessor Plugins, auch "Engines" genannt. Die .engine Dateien kommen ins Plugins Verzeichnis und können in den Einstellungen unter "Dekoder" Reiter eingeschaltet werden. 68k: Unterstützung für 10-Band Equalizer gemäß MHI Spezifikation v1.2. Detaillierte Dokumentation der Einstellungen.

Nach ersten Erkenntnissen triggert diese neue Version allerdings wahrscheinlich leider auf einigen Systemen einen noch unbekannten Bug im ZZ9000AX-MHI-Treiber, so dass die Wiedergabe einfach nie beginnt sondern bei 0 Sekunden stehen bleibt. Prisma Megamix und andere MHI Treiber scheinen nicht betroffen zu sein. (dr)



[Meldung: 27. Okt. 2022, 10:59] [Kommentare: 1 - 27. Okt. 2022, 19:08]

