30.Okt.2022









Gastbeitrag: Trevors persönlicher Rückblick auf die Amiga37

Zur vor zwei Wochen stattgefundenen Amiga37 reiste Trevor Dickinson extra aus Neuseeland an, um A-EON und AAA Technology zu präsentieren. Wir haben ihn um seine Eindrücke von seinem Aufenthalt in Deutschland und der Messe gebeten, die er uns nachfolgend geschildert hat. Herzlichen Dank an Trevor.



Amiga37 - Die Show des Jahrhunderts!



Ich bin gerade wieder in Neuseeland angekommen, nachdem ich an der Amiga 37 in Mönchengladbach teilgenommen habe. Was kann ich über Amiga 37 sagen? Wow, was für eine Show! Mit über 1400 Anmeldungen ist es sicherlich die bisher größte Amiga-Veranstaltung des 21. Jahrhunderts.



Es war mein erster internationaler Flug seit Covid-19 Neuseeland Anfang 2020 abgeriegelt hat und meine erste Amiga-Show seit Amiga Ireland im Januar desselben Jahres. Abgesehen davon, dass ich die Amiga 37 im Namen von A-EON Technology gesponsert habe, habe ich eine gemeinsame Präsentation mit Enrico Vidale von ACube über die Amiga Next-Generation Szene gehalten. Ich bin mir sicher, dass es zahlreiche Berichte und Updates von Leuten geben wird, die an der Messe teilgenommen haben, daher werde ich nur einige meiner persönlichen Erlebnisse der Amiga 37 schildern und hervorheben.



In der Hoffnung, einen Teil des unvermeidlichen Jetlags zu überwinden, kam ich am Donnerstag in Düsseldorf an, ein paar Tage vor der Hauptveranstaltung. Ich traf mich mit Matthew Leaman am Flughafen, bevor ich den Zug nach Mönchengladbach nahm. Wir hatten im Hotel Leonardo gebucht, das mir von Markus Tillmann empfohlen worden war. Nach ein paar Drinks in der Hotelbar zogen wir uns auf unser Zimmer zurück, um den Scotch Whisky zu probieren, den ich mitgebracht hatte. Obwohl wir kurz nach Mitternacht relativ früh schlafen gingen, wachte ich einige Stunden später auf und konnte nicht wieder einschlafen. Am nächsten Tag arbeitete ich ein wenig an meiner Präsentation für die Messe und am Abend besuchten wir die Amiga 37 Pre-Party und genossen kostenlose Pizza und eine offene Bar. Es war großartig, all meine Amiga-Freunde nach fast 2 Jahren der Isolation aufgrund internationaler Reisebeschränkungen wieder zu treffen. Ich habe sogar einige neue kennengelernt. Alle waren in Feierlaune, was durch eine großzügige offene Bar und reichlich Suppe und Pizza noch verstärkt wurde. Am Ende des Abends gingen Matthew und ich mit Dave Haynie und Costel Mincea zurück in unser Hotelzimmer, um den Whisky zu Ende zu trinken. Es war 4:00 Uhr morgens, als Costel und Dave abreisten :) Wie war das noch mit der Überwindung des Jetlags?



Nach 3 Stunden Schlaf standen wir auf, frühstückten und machten uns auf den Weg zum Kunstwerk-Center, das eine 25-minütige Taxifahrt entfernt war. A-EON Technology, Amiga Kit und Amedia Computer teilten sich einen gemeinsamen Stand unter AAA Technology, einem Joint Venture, das sie gegründet haben, um Amiga-Hardware und -Software in Europa zu verkaufen. Laurent und Frank von Amedia hatten eine große Auswahl an klassischer Amiga-Hardware und -Software sowie X5000-Computersysteme zum Verkauf mitgebracht. Zwei X5000-Systeme wurden mit den neuesten Versionen von AmigaOS 4.1 und MorphOS eingerichtet. Der bei A-EON ansässige Linux-Experte und Beta-Tester Christian Zigotzky stellte seine MorphOS-Festplatte zur Verfügung, und er und seine Frau Nadine halfen mit dem AAA Technology Display. Es war schön zu sehen, dass beide Betriebssysteme der nächsten Generation auf dem X5000 laufen.



Amedia hatte zwei arbeitsreiche Tage und konnte ein X5000/40-System auf der Messe und ein weiteres online verkaufen. An einem Punkt des Wochenendes hatte Christian ein Problem mit seiner MorphOS-Festplatte. Mit Hilfe von Frank Mariak und dem MorphOS-Team konnten sie das Problem beheben und das X5000-System wieder zum Laufen bringen. Das MorphOS-Team hatte an seinem Stand auch ein X5000 mit MorphOS, das einen Großbildschirm ansteuerte. Sie zeigten auch eine Beta-Version von MorphOS Power-Up v3.13 auf einem A4000D, der mit einem Phase5 Cyberstorm PPC-Beschleuniger mit 420 MHz, einem G-Rex 4000D PCI-Bus, einer 4dfx Voodoo 3-Grafikkarte und einer X-Surf-Ethernet-Karte ausgestattet war.



Der Amiga Future Stand, betreut von Andrea Magerl, befand sich in der Nähe der AAA Technology Ausstellungsfläche und präsentierte Petro Tyschtschenko als besonderen VIP-Gast. Ich hatte ein nettes Gespräch mit Petro und er zeigte mir stolz eine große Auswahl an Fotos aus der Zeit, als Commodore Deutschland den Fußballverein Bayern München sponserte. Er sagte, dass Commodore die Mannschaft in der Zeit von 1984-89 mit rund 16 Millionen DM gesponsert hat. Er überreichte mir eine signierte Kopie des Mannschaftsfotos von Bayern München.



Das Apollo-Team hatte einen umfangreichen und beeindruckenden Stand mit einer Vielzahl von Vampire V4- und Beschleuniger-Karten ausgestellt. Da ich seit kurzem ein neues V4-System besitze, schenkten sie mir ein Ersatzbatteriemodul, das ich mit nach Neuseeland nehmen konnte.



Ich hatte ein langes Gespräch mit Sean Donohue von My Retro Computer Ltd, der seine von C64 und VC20 inspirierten "Brotbüchsen"-PCs vorführte, auf denen die neueste Version des Linux-basierten Commodore Vision OS läuft. Nach dem Tod von Barry Altman kaufte Sean viele der Vermögenswerte von Commodore USA und erwarb die Gehäuseformen, die Website und einige Lagerbestände. Wir sprachen über seine kürzlich erfolgreich abgeschlossenen Kickstarter- und Indiegogo-Kampagnen, bei denen 564 Unterstützer £157.078 für die Herstellung von offiziell lizenzierten C64-PCs mit Commodore-Branding im C64-"Brotbüchsen"-Gehäuse gesammelt haben, womit sein ursprüngliches Finanzierungsziel von £25.000 übertroffen wurde. Wenn Sie seine Kickstarter-Kampagne verfolgt haben, wissen Sie, dass sie aufgrund einer Klage von Commodore Industries (auch bekannt als Commodore Engineering) wegen geistigen Eigentums vorübergehend ausgesetzt wurde. Nach einer Intervention von Eugene Van Os von der Commodore Corporation BV, der bestätigte, dass My Retro Computer lizenziert und berechtigt ist, die Marke Commodore zu verwenden, erlaubte Kickstarter jedoch die Fortsetzung der Kampagne. Laut Sean ist das leider nicht das Ende der Anfechtungen durch andere Dritte, die Einwände gegen sein C64-Gehäusedesign haben.



Neben Costel war auch Timothy De Groote, ein weiterer ehemaliger Direktor von Hyperion Entertainment, am Samstag auf der Messe anwesend. Wir hatten ein kurzes Gespräch über die Zukunft von Hyperion und nutzten die Gelegenheit für ein Foto. Hey, wer hat denn 3 weise Affen gesagt? ;) Ben Hermans, der Hauptgesellschafter von Hyperion Entertainment, war ebenfalls auf der Messe. Er und Matthew Leaman hatten eine Diskussion über mehrere wichtige Themen. Ich ermutigte Ben, sich mit Michael Battilana von der Amiga Corporation/Cloanto zu treffen, um zu sehen, ob sie eine gemeinsame Basis finden könnten, um ihre rechtliche Sackgasse zu überwinden. Sie hatten am Samstagnachmittag ein langes persönliches Treffen, an dem ich als Beobachter teilnahm. Auch hier wurden viele Fragen erörtert. Ich bin mir nicht sicher, ob es zu positiven Ergebnissen führen wird, aber zumindest haben sie sich darauf geeinigt, weiter zu reden.



Es gab so viele coole und interessante Hardware- und Software-Projekte zu sehen, darunter auch einige hervorragende Retro-Klassiker, die zum Verkauf standen. Das Akiko 32, ein Mini-ITX-Motherboard für Hobbyentwickler, war zusammen mit einer tragbaren Version, die in ein Laptop-Gehäuse eingebaut ist, zu sehen. Marvin Droogsma, der umtriebige MC von Amiga 30 Amsterdam, hatte eine erstaunliche Sammlung von verpackten Retro-Amiga-Systemen zum Verkauf, von denen ich viele noch nie zuvor gesehen habe. Unglücklicherweise reiste ich aus Neuseeland nur mit Handgepäck an, so dass ich ihm keines der Systeme abnehmen konnte!



Natürlich ging es bei der Amiga 37 nicht nur um den Ausstellungsbereich der Hersteller. Ein kontinuierliches Programm von Präsentationen lief das ganze Wochenende über mit solchen Koryphäen wie den ursprünglichen Amiga-Entwicklern Dave Haynie und Ron Nicholson zusammen mit Jon Hare, Tim Wright, Mike Clarke aus der Spieleindustrie und vielen anderen. David Pleasance, der ehemalige Geschäftsführer von Commodore UK und mein Co-Autor der 'From Vultures to Vampire'-Trilogie, enthüllte Pläne für seine Commodore Amiga Global Alliance (AGA) Initiative, seinen ehrgeizigen Plan, eine zentralisierte Ressource und Informationsdatenbank bereitzustellen, die die gesamte Amiga-Gemeinschaft von Enthusiasten, Entwicklern, Händlern und Magazinen zusammenbringt. Bitte besuchen Sie seine vorläufige Webseite für weitere Informationen.



Abgesehen von den Ausstellungen und Präsentationen ist die Amiga37 auch eine Gelegenheit für Amiga-Enthusiasten, Kontakte zu knüpfen und etwas Triple-A-Spaß zu genießen. Das Buffet-Abendessen am Samstagabend war sehr gut besucht, mit reichlich Essen und gutem deutschen Bier. Bevor wir unser Abendessen verzehrten, hatte ich das Privileg, eine kurze Ansprache zu halten, um Markus und seinem Team für die Organisation der Amiga37 zu danken und um der Gemeinschaft dafür zu danken, dass sie den Amiga-Traum am Leben erhalten.



Nach dem Abendessen ging es weiter zur Retro-Party bei Projekt42. Ich muss zugeben, dass ich unter einer Kombination aus Jetlag und Schlafmangel litt und mich kurz vor Mitternacht mit Ron Nicholson davonschlich, während Mike Clarke uns zurück zu unserem Hotel begleitete. Ich bin trotzdem um 3 Uhr morgens aufgewacht.



Meine Präsentation mit Enrico war die letzte Veranstaltung der Show am Sonntag und ich war überrascht, wie viele Leute noch da waren, um unseren Vortrag zu hören. Wir sprachen über unsere jeweiligen Amiga Next-Generation-Reisen und skizzierten unsere gemeinsamen Pläne für die Veröffentlichung des A1222 Plus, Enrico sprach auch über die letzte Sam460 LE-Produktionsserie und enthüllte Details über ein PowerPC-Notebook, das ACube für das GNU/Linux Open Hardware PowerPC-Projekt entwickelt. Während unserer Präsentation machte ich eine beiläufige Bemerkung darüber, dass ich AmigaOS 4 nicht auf einem PC laufen sehen möchte. Ich glaube wirklich, dass jeder Computer, der den Amiga-Namen tragen will, ein komplettes System mit Branding sein sollte. Mir persönlich ist es egal, ob es auf einem 68k, PowerPC, ARM oder sogar x86 läuft, aber es muss aussehen und sich anfühlen wie ein Amiga-System. Einfach AmigaOS 4 auf irgendeiner PC-Hardware laufen zu lassen, macht es IMHO nicht zu einem Amiga. Wenn Sie nicht mit mir übereinstimmen, ist das Ihr gutes Recht und wir werden uns darauf einigen müssen, nicht übereinzustimmen. Am Ende der Show hatte ich das Privileg, Markus ein spezielles gerahmtes Amiga37-Gedenkposter zu überreichen, das von allen VIP-Teilnehmern unterzeichnet wurde. Es waren ein paar hektische Tage, aber ich hatte immer noch Zeit, um von Andy Caulfield von Bedrooms to Billions für sein neuestes Filmprojekt interviewt zu werden.



Nachdem die Amiga37 zu Ende war, traf sich eine Gruppe von uns, darunter Dave Haynie und Ron Nicolson, zu einem Abschiedsessen, und nach dem Essen landeten wir in der Lobby unseres Hotels für ein paar Drinks, bevor wir uns verabschiedeten.



Es gibt zu viele Amiga-Leute, um sie in diesem kurzen Bericht zu erwähnen, aber hier sind einige, an die ich mich erinnere, mit denen ich gesprochen habe: Stephen Leary - Terrible Fire Accelerators, Stephen Jones - Checkmate Digital, die unvergleichlichen Dan Wood & Ravi Abbot, Marcel Franquinet - A1200. net, John Hertel von ReAmiga fame, Jan Zahurancik - Amikit, Dimitris Panokostas - AmiBerry, Adam Spring - Remotely Interested podcast, David 'Skateman' Koelman OS4 & Linux Tester, und George Sokianos - OS4 Entwickler, Steven Fletcher - The Commodore Story, Tomasz Marcinkowski - Warp/Pixel Magazine, Jens Schönfeld - Individual Computers, Daniel Müßener - Golden Code - plus alle anderen, mit denen ich gesprochen habe, aber deren Namen ich nicht mehr weiß! Ihr wisst, wer ihr seid. ;-)



Zum Schluss möchte ich mich noch bei demjenigen bedanken, die mir eine kleine Flasche Jägermeister geschenkt hat, um meine trockene Kehle anzufeuchten. Es wird Sie freuen zu hören, dass Dave Haynie mir geholfen hat, sie auszutrinken. Außerdem vielen Dank an Tony Schiffbauer aus Pittsburgh, der mich, Michael Battilana und Ravi Abbot am Montagmorgen zurück zum Düsseldorfer Flughafen gefahren hat.



Amiga37, was für ein Ereignis! (dr)



[Meldung: 30. Okt. 2022, 05:27] [Kommentare: 1 - 30. Okt. 2022, 11:18]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]