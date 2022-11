01.Nov.2022









Linux-Anleitung: Nutzung der Fienix-Distribution auf dem X5000, Teil 2

Im ersten Teil der Anleitung zur Nutzung der Linux-Distribution "Fienix" auf dem X5000 berichtete Amiga-News.de-Redakteur Daniel Reimann, wie man sich dazu einen USB-Stick unter Windows vorbereitet. Hier nun die Fortsetzung:



Starten von Fienix



Nachdem der USB-Stick in einen freien USB-Port gesteckt wurde, können wir den X5000 hochfahren. Sobald der Boing Ball anfängt sich zu drehen, am besten zweimal die "M"-Taste drücken. Mit dem ersten Drücken gelangen wir ins "AmigaOne Early Startup Control"-Menü...





...und mit dem zweiten Tastendruck in das Kommandozeilenmenü. Solange der "Linux"-Button im Control-Menü noch nicht konfiguriert ist (dritter Teil), spart das etwas Zeit. Nun folgendes eingeben:



usb reset



Er wird unter anderem nach Speichermedien gesucht. Ich habe bei mir folgenden (Sonder?)Fall: an meinem Tower sind vorn zwar mehrere USB-Ports angebracht, aber nur zwei können verwendet werden. Damit ich einen für den USB-Stick freihabe, habe ich in den anderen die Tastatur vom Mac angeschlossen und in die wiederum meine USB-Maus. Die muss ich aber vor dem Ausführen von "usb reset" abstöpseln, da sie ansonsten als weiteres Speichermedium erkannt wird. Nun die folgenden Zeilen eingeben:



setenv bootargs root=LABEL=FIENIX-DISK

fatload usb 0:1 1000000 uImage-6.0

fatload usb 0:1 1c00000 cyrus-p5020.dtb

fatload usb 0:1 2000000 uInitrd-5.10

bootm 1000000 2000000 1c00000





Der Kernel wird geladen und Fienix gestartet. Nach der Eingabe rattern etliche Zahlenkolonnen über den Bildschirm, aber letztlich sollte dann das Anmeldefenster erscheinen:





Hier tippen wir folgendes:



Username: fienix

Password: fienixPW



Sieht gut aus! Und ich suche gleich mal, wo man Screenshots aufnehmen kann. Ah, unter "Accessories"...:





Standardmäßig ist kein Textverarbeitungsprogramm enthalten. Das muss man sich, und natürlich auch viele weitere Software, über den Paketmanager "Synaptic Package Manager" installieren. Zu finden ist er unter "Administration":





Auf den ersten Abi-Word-Eintrag mit der rechten Maustaste klicken und "Mark for installation" auswählen:





Daraufhin wird man gefragt, ob man damit verbundene weitere Paket-Abhängigkeiten installieren möchte. Wollen wir, wodurch auch die beiden unteren Einträge markiert werden:





Jetzt oben auf "Apply" gehen und die Pakete werden installiert. Bevor wir neu booten, wollen wir schauen, ob es geklappt hat und suchen unter "Office" nach dem entsprechenden Eintrag. Passt: "AbiWord" ist gelistet:





Nach dem Neustart testen wir AbiWord kurz an: funktioniert!





Im dritten Teil der Anleitung wollen wir schauen, wir der Drucker einsatzbereit gemacht wird und wie wir die Linux-Taste im "AmigaOne Early Startup Control"-Menü so konfigurieren, dass wir uns das Eintippen der Anweisungen zukünftig sparen können. (dr)



