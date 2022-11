07.Nov.2022









Knobelspiel: Connect 1.1

Beim kommerziellen Knobelspiel "Connect" (Screenshots) gilt es, eine Reihe von ICs so miteinander zu verbinden, dass jeder Chip exakt die auf seinem Gehäuse abgedruckte Anzahl von Verbindungen erhält. Inzwischen wurde ein Update auf Version 1.1 veröffentlicht, das folgende Änderungen beinhaltet: Das Spiel sollte nun auf Systemen mit geladenen P96-Treibern funktionieren. In Kombination mit einem PiStorm läuft das Spiel allerdings nicht.

Einige Grafikfehler auf sehr schnellen Rechnern entfernt

Es besteht im "Creator" nun die Möglichkeit, neben einer ASCII-Datei auch eine CSV-Datei zu erstellen. Diese lässt sich in einer Tabellenkalkulation einlesen und entsprechend formatieren.

Die Generierungsgeschwindigkeit im Creator wurde massiv erhöht und ein "Schließen"-Knopf wurde hinzugefügt

Einige kleinere Fehler im Creator entfernt

Der Installer wurde von Grund auf neu geschrieben und sollte sich nun wesentlich "besser anfühlen". Ein "Schließen"-Knopf wurde hinzugefügt

Wenn das Spiel bei der Installation im Zielverzeichnis schon existiert, werden nur die Spieldateien aktualisiert, nicht aber die Highscore-Tabelle. Dadurch gehen bisher erspielte Leistungen nicht verloren. (cg)



