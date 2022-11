17.Nov.2022

AmigaOS 4: FTP-Client AmiFTP 1.953

Anfang 2010 berichtete amiga-news.de letztmalig über den FTP-Clienten AmiFTP. Gute zehn Jahre später startete Matthias 'djBase' Münch (Betreiber von Amigaworld) eine Diskussion über die Weiterentwicklung und Pflege des FTP Clients auf OS4Welt. Ein Source Code wurde gefunden, jedoch nicht für die OS4 Version. Nach Anfrage erklärte sich Frank Menzel (Entwickler-X) bereit, den Quellcode anzuschauen.



Nach dem Prüfen wurden ersten Änderungen vorgenommen und auf AmigaOS 4 und Compiler angepasst, Fehler entfernt und neue kleine Funktionen hinzugefügt. Nach längerer Pause wurde dann die erste Version im August 2022 auf Github veröffentlicht. Ein wichtiger Schritt, um den Quellcode zu bewahren und andere Entwickler zu motivieren zum Projekt etwas beizutragen (z.B. SSL Unterstützung).







Javier de las Rivas hat seit der Veröffentlichung des Quellcodes viele Verbesserungen und Fehlerbereinigungen vorgenommen, die von Frank Menzel geprüft und in einen öffentlichen Hauptzweig übernommen wurden. Damit ist Version 1.953 für AmigaOS4-Nutzer verfügbar und hoffentlich ein Start für weitere Entwicklungen an AmiFTP. Änderungen:



Anpassungen für erste AmigaOS-4-Version (Frank Menzel) Anpassung des Projektes um mit GCC kompilieren zu können

Wechsel von ClassAct auf Reaction für die Benutzeroberfläche

Toolbar nutzt jetzt AISS Icon Set

Wechsel von Reqtools zu OS4 Requester

Netzwerk Hook für Roadshow TCP/IP stack umgeschrieben

Veraltete DOS Funktionen entfernt

Unterstützung von Dateien größer als 4GB

Bugfixes Weitere Anpassungen und Verbesserungen (Javier de las Rivas) Speedbar kann auf TEXT/IMAGES/BOTH angepasst werden

Reaction GUI Quellcode aufgeräumt

Änderungen um die Menüklasse zu verwenden vorgenommen

Das Bild der Trennschaltfläche beim Ändern des Speedbar-Typs (IMAGE|TEXT|BOTH) wurde korrigiert

SelectFont() wird nicht benötigt

'UpdatedSpeedBar' hinzugefügt, um die Aktualisierung der Speedbar aus den Einstellungen oder beim Programmstart zu berücksichtigen

Lokalisierter Umbenennungs-Requester

Makefile korrigiert, um "modifizierte" FlexCat-Vorlagen (C_c_amiftp.sd & C_h_amiftp.sd) zu verwenden

Einige Requester und Lokalisierungsstrings überarbeitet.

UploadFile() verwendete vollständigen Pfad + Dateiname und erstellte so (unerwünschte) Verzeichnisse

Unterstützung von OS4 Benachrichtigungen nach Upload/Download hinzugefügt (dr)



