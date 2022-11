20.Nov.2022









Kickstarter-Kampagne: Checkmate 19" IPS Retro Monitor

Bereits im April dieses Jahres (amiga-news.de berichtete) kündigte Stephen Jones eine Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung von Monitoren für Retrocomputern an. Diese wurde nun vor zwei Tagen gestartet und von den angestrebten 240.171 Euro sind bereits ein Viertel, rund 67.000 Euro erreicht (detailliertes YouTube-Video).



Für rund 310 Euro erwirbt man einen Checkmate 19" IPS Retro Monitor, bei dem das Panel nicht im Preis enthalten ist. Jones erklärt das damit, dass ein Teil des eingenommenen Budgets die Suche nach zwei anderen Panel-Optionen ermöglicht: zusätzlich zum Standard-Panel (preislich festgelegt) eine kostengünstigere Variante und das "Unicorn"-Panel, mit allen nur vorstellbaren Funktionen.



Mit dem Kickstarter-Beitrag erhält der Unterstützer somit folgendes: Monitor-Gehäuse (ausgenommen das Display-Panel)

Panel-Controller-Elektronik einschließlich Fernbedienung und Verkabelung

Stereo-3-Zoll-Lautsprecher und Kabel

Externes Netzteil

Stabile Verpackung für den Versand In einem zweiten Schritt wird man im April/Mai 2023, sobald das Bestellsystem und die Panel-Optionen fertig sind, kontaktiert und man kann sich für einen der drei möglichen Panel-Typen entscheiden sowie für alle Extras, die man bezahlen möchten (plus Versandkosten und ggf. lokaler Steuern).



Panel-Optionen: ein preiswerteres, aber dennoch hochwertiges Panel

ein Standardpanel wie in diesen Videos gezeigt (ca. 145 Euro)

ein Panel mit höherer Spezifikation, das auf eine niedrige Latenzzeit abzielt, und, wenn möglich, eine höhere Anzeigequalität (dr)



