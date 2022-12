08.Dez.2022









Print-/PDF-Magazin: Amiga Addict, Ausgabe 17

Die siebzehnte Ausgabe des britischen Magazins "Amiga Addict" ist als digitale Variante ab sofort für rund 5,20 Euro erhältlich. Die gedruckte Ausfertigung der Weihnachtsausgabe (ab 15. Dezember) inklusive Versand kostet rund 11,50 Euro. Das aktuelle Heft beinhaltet die folgenden Themen: Ein kostenloses Weihnachtsspiel vom Amiga-Drawbridge-Entwickler Rob Smith

Ein Poster zum Herausnehmen mit Vorschlägen, was man mit der Familie spielen könnte, wenn man das Weihnachtsessen aufgegessen hat

Ravi berichtet von der größten Amiga-Veranstaltung des Jahres, der Amiga 37 in Deutschland

Reviews von brandneuen Spielen Devil's Temple, Minky und None of Us

Ein Blick zurück auf einige klassische Weihnachtsspiele, wie Fire and Ice und Xmas Lemmings

Insider-Leitfaden zu Cinema 4D

Demoscene zu Weihnachten mit h0ffman

Special Guests AmigaLove, Andrew Korn und Chris Winter erzählen uns von ihrer Verbindung zum Amiga (dr)



