MorphOS: Sechste Betaversion von TinyGL

Der MorphOS-Team-Entwickler Mark 'Bigfoot' Olsen hatte unter dem Titellink ein Bounty-Projekt für verbesserte OpenGL-Unterstützung sowie Treiber für weitere Radeon-Grafikkarten angeboten, das erfolgreich finanziert worden ist (amiga-news.de berichtete). Nun hat der Entwickler die sechste öffentliche Betaversion seiner TinyGL-Aktualisierung veröffentlicht. Er schreibt dazu:



"Die wichtigste Änderung in diesem Update ist der Abschluss von Projekt 1: Implementierung der OpenGL-Pipeline mit festen Funktionen als Shader. Diese Änderung behebt eine Vielzahl von Rendering-Problemen in verschiedenen Anwendungen und Spielen auf Hardware, die derzeit Shader unterstützt, also R300-Grafikkarten und neuer.



Leider gibt es auch in diesem Update einige bekannte Regressionen, aber zu diesem Zeitpunkt haben sie eine Anzahl und einen Schweregrad erreicht, die gering genug sind, dass ich dieses Update nicht länger hinauszögern wollte, bevor ich es euch allen zur Verfügung stelle.



Die bekannten Probleme betreffen alle R300 und neuere Hardware und sind: Virtual Grand Prix 2 läuft deutlich langsamer als zuvor, und die Rückspiegel werden nicht mehr korrekt dargestellt.

FooBillard hat Rendering-Probleme, die es vorher nicht hatte. Dieses Update behebt jedoch auch einige vorherige Rendering-Probleme, daher ist dieses Update eine gemischte Sache.

Descent Freespace ist komplett kaputt.

Angeblich gibt es ein Problem mit dem Plasmablocker, aber ich bin mir über die Details noch nicht ganz sicher. Ich werde wahrscheinlich noch ein weiteres TinyGL-Update in diesem Jahr veröffentlichen, das hoffentlich alle oben genannten Probleme behebt, sowie alle anderen Regressionen, die von euch gemeldet werden könnten." (dr)



