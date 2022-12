17.Dez.2022









Textadventure: The Daring Rescue of Pacuvia the Sheep

Domenico 'Diduz' Misciagna hat mit dem in Amos Professional 2.0 geschriebenen Textadventure "The Daring Rescue of Pacuvia the Sheep" sein allererstes Spiel veröffentlicht, das auf Englisch und Italienisch gespielt werden kann.



Als Mitarbeiter einer mysteriösen "Agentur" befindet man sich auf einer gefährlichen Mission: das biotechnisch gezüchtete Schaf Pacuvia muss aus den Klauen eines Mannes befreit werden, der nicht weiß, was er da gestohlen hat. Aus Sicherheitsgründen wurden einem alle digitalen Hilfsmittel entzogen und man ist auf eine rein analoge Ausrüstung beschränkt. Und so ganz hilflos scheint Pacuvia auch nicht zu sein...



Das Spiel ist für C64, Amiga, MS-DOS und Tandy M100 verfügbar. Die Amiga-Version benötigt 512Kb RAM und Kickstart 1.3.

Wie Misciagna schreibt, wurde ihm während des Corona-Lockdowns 2020 plötzlich klar, dass er noch nie ein Videospiel geschrieben hätte. Schon sein ganzes Lebeb lang verfolgt und kommentiert er die audiovisuelle Kunst. Seine Bachelorarbeit im Jahr 2020 war eine akademische Studie über Videospiele. Im selben Jahr startete er seine Webseite Lucasdelirium, die den Abenteuerspielen von LucasArts gewidmet ist. Da er darüberhinaus seit seiner Kindheit Computerspiele spielte, war es Zeit, selbst eines zu schreiben. Und das Ergebnis ist dieses Textadventure. (dr)



