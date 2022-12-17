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18.Dez.2022



 Aminet-Uploads bis 17.12.2022
Die folgenden Pakete wurden bis zum 17.12.2022 dem Aminet hinzugefügt:
AmiGemini.lha            comm/net   152K  68k Gemini + Spartan + Gopher bro...
CloudDav_1.9.lha         comm/net   990K  MOS A WebDav client
rasm.lha                 dev/cross  890K  MOS Roudoudou's Z80 Assembler
PatchWork.lha            dev/debug  48K   68k Validate library calls with A...
libsamplerate.lha        dev/lib    3.9M  OS4 Library for sample rate conve...
c2plib.lha               dev/misc   185K  68k chunky2planar as an Amiga sha...
Sensei.lha               driver/oth 37K   68k Displays I2C Sensor informati...
nblood.lha               game/shoot 1.0M  68k Blood Amiga Port
ham_convert.zip          gfx/conv   4.2M      HAM graphic converter
WhatIFF1.08.lha          mags/misc  421K      What IFF? #1.08-December-2022
AmiArcadia.lha           misc/emu   4.6M  68k Signetics-based machines emul...
AmiArcadia-OS4.lha       misc/emu   5.1M  OS4 Signetics-based machines emul...
mednafen.lha             misc/emu   12M   OS4 Mednafen
Avalanche_FR.lha         util/arc   7K        French catalog for Avalanche 1.8
AvalancheDE.lha          util/arc   1K        German catalog for Avalanche 1.8
AmiSSL-5.6-OS3.lha       util/libs  3.3M  68k OpenSSL as an Amiga shared li...
AmiSSL-5.6-OS4.lha       util/libs  3.1M  OS4 OpenSSL as an Amiga shared li...
AmiSSL-5.6-SDK.lha       util/libs  2.3M  AOS OpenSSL as an Amiga shared li...
DisLib.lha               util/libs  19K   68k A library based MC68K disasse...
AmiKick.lha              util/misc  45K       Check Kickstart images under ...
Anno.lha                 util/time  291K  68k Reminder and calendar utility
newmeter.lha             util/wb    28K   68k Shows free RAM and storage as...
(snx)

[Meldung: 18. Dez. 2022, 07:40] [Kommentare: 0]
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