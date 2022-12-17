|18.Dez.2022
| Aminet-Uploads bis 17.12.2022
Die folgenden Pakete wurden bis zum 17.12.2022 dem Aminet hinzugefügt:
AmiGemini.lha comm/net 152K 68k Gemini + Spartan + Gopher bro...
CloudDav_1.9.lha comm/net 990K MOS A WebDav client
rasm.lha dev/cross 890K MOS Roudoudou's Z80 Assembler
PatchWork.lha dev/debug 48K 68k Validate library calls with A...
libsamplerate.lha dev/lib 3.9M OS4 Library for sample rate conve...
c2plib.lha dev/misc 185K 68k chunky2planar as an Amiga sha...
Sensei.lha driver/oth 37K 68k Displays I2C Sensor informati...
nblood.lha game/shoot 1.0M 68k Blood Amiga Port
ham_convert.zip gfx/conv 4.2M HAM graphic converter
WhatIFF1.08.lha mags/misc 421K What IFF? #1.08-December-2022
AmiArcadia.lha misc/emu 4.6M 68k Signetics-based machines emul...
AmiArcadia-OS4.lha misc/emu 5.1M OS4 Signetics-based machines emul...
mednafen.lha misc/emu 12M OS4 Mednafen
Avalanche_FR.lha util/arc 7K French catalog for Avalanche 1.8
AvalancheDE.lha util/arc 1K German catalog for Avalanche 1.8
AmiSSL-5.6-OS3.lha util/libs 3.3M 68k OpenSSL as an Amiga shared li...
AmiSSL-5.6-OS4.lha util/libs 3.1M OS4 OpenSSL as an Amiga shared li...
AmiSSL-5.6-SDK.lha util/libs 2.3M AOS OpenSSL as an Amiga shared li...
DisLib.lha util/libs 19K 68k A library based MC68K disasse...
AmiKick.lha util/misc 45K Check Kickstart images under ...
Anno.lha util/time 291K 68k Reminder and calendar utility
newmeter.lha util/wb 28K 68k Shows free RAM and storage as...
(snx)
[Meldung: 18. Dez. 2022, 07:40] [Kommentare: 0]
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