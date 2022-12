19.Dez.2022









Adventskalender: Tür 19 - Oliver Roberts

In die Weihnachtswoche starten wir mit dem 19. Türchen und Oliver Roberts.



Ohne Oliver Roberts hätten wir nicht den besten und schnellsten Browser für AmigaOS 3 und kein aktuelles AmiSSL. In den 90er Jahren war Oliver aber noch im Formel-1-Fieber (und ist es vielleicht noch?): 1994 begann er mit der Programmierung und Veröffentlichung einer ersten Betaversion 0.2 von F1GP-Ed, einem Editor für die Amiga-Version der Spiele Formula One Grand Prix oder World Circuit von MicroProse Software. Die Homepage ist immer noch online und der Editor wurde bis zur Version V3.44 im Jahre 1999 entwickelt (History).



1999 war mit WarpJPEG der Start für die Entwicklung seiner Warp-Datatypes: die als Shareware vertriebenen Datatypes entwickelt er bis heute. Unterstützt werden die Bildformate JFIF/JPEG, PNG, TIFF, Windows BMP, PCX, PSD (Adobe Photoshop®) und WebP, weitere Formate sind geplant. Hauptmerkmal der Datatypes ist insbesondere auf PowerPC-Systemen ihre Dekodiergeschwindigkeit (daher der Name Warp) und die die AltiVec-Beschleunigung. Die sehr effiziente Speichernutzung kommt wiederum 68K-Systemen zugute.



Das Hauptprojekt ist aber zweifellos der Browser IBrowse, der für sowohl für AmigaOS 3 und MorphOS, als auch AmigaOS 4 verfügbar ist und jeweils als Demoversion getestet werden kann. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte Roberts und sein Team die aktuelle Version 2.5.8. Der Browser hat eine lange Geschichte: Ursprünglich von Stefan Burström für Omnipresence Intl. ab 1995 entwickelt und von HiSoft vertrieben, übernahm ab 2003 IOSPIRIT (bis 2007) den Vertrieb und das IBrowse-Entwicklerteam um Burström und Roberts die Entwicklung. In diese Zeit, Ende 2006, fiel auch die Veröffentlichung von IBrowse 2.4.

2008 stand durch den Rückzug von Burström die Entwicklung zeitweise still. Die Veröffentlichung der Version 2.5 wurde aus verschiedenen Gründen erst Jahr 2019 Realität.



Von nun an wurden nicht nur wieder regelmäßig Updates veröffentlicht, Roberts übernahm ebenso von Jens Maus ab dem Jahre 2020 die Entwicklung der Verschlüsselungsoftware AmiSSL, einer Portierung von OpenSSL für AmigaOS. Dadurch erhalten Anwendungen SSL/TLS/HTTPS-Unterstützung.



Für deine Ausdauer und langanhaltende Unterstützung der Amiga-Systeme ein herzliches Dankeschön, Oliver. Deine Geschichte:



Für ein Upgrade ist es nie zu spät



Wenn es Ihnen so geht wie mir, neige ich dazu, Elektronik nur dann aufzurüsten, wenn es unbedingt notwendig ist, besonders, wenn Ihre Bedürfnisse von dem erfüllt werden, was Sie bereits haben. Dies trifft in gewisser Weise auch auf meine Amiga-Systeme zu, aber es ist schön zu wissen, dass es immer noch eine Vielzahl von Optionen gibt, die es uns erlauben, unsere Amigas aufzurüsten und zu reparieren. Was folgt, ist eine Zusammenfassung meiner Amiga-Upgrades während der letzten 15 Jahre.



Mein 1995 gekaufter A1200 hat im Laufe der Jahre viele Upgrades erfahren, aber nicht wirklich viel, seit ich ein maßgeschneidertes Tower-Gehäuse für ihn gebaut und eine BlizzardPPC 68060 603e/240MHz/SCSI-Karte + BVisionPPC hinzugefügt habe. Das ist schon ein paar Jahre her, wenn man bedenkt, dass ich die BlizzardPPC gekauft habe, sobald sie verfügbar war! Das alles funktionierte großartig und ich hatte die Upgrade-Optionen zu der Zeit voll ausgeschöpft.

Dann, im Jahr 2015, ging das A1200-Motherboard kaputt - ich hatte herausgefunden, dass ein Bereich des 2Mb-Chip-Ram defekt war. Um es kurz zu machen: Es gelang mir, nagelneue Ersatzchips zu finden, und schließlich wurde meine Hauptplatine 2019 repariert. Leider fiel einige Tage später die SCSI-Hauptfestplatte aus und ließ sich nicht mehr einschalten. Glücklicherweise fand ich bei eBay genau das gleiche Festplattenmodell und bestellte eine generalüberholte Festplatte, in der Annahme, dass der Austausch der Logikplatinen mein Laufwerk wieder zum Leben erwecken würde - das tat es auch und alle Daten waren intakt! (Ich hatte sowieso ein etwas veraltetes Backup).



Hier begann meine letzte A1200-Aufrüstungsreise. Da ich nicht wusste, warum die Logikplatine der Festplatte gestorben war, ersetzte ich vorsichtshalber das alternde AT-Netzteil des Towers durch ein neues ATX-Netzteil (dasselbe Modell, das ich in meinen AmigaOne XE eingebaut habe - mehr dazu später). Dies beinhaltete den Kauf verschiedener Stromadapter, einschließlich Ian Steadmans exzellenter ATX-zu-Amiga-Stromadapterkarte. Als nächstes wollte ich mich nicht mehr auf die Festplatte verlassen und neue SCSI-Festplatten waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zu bekommen, also wechselte ich zu einer SCSI2SD v6 zusammen mit einer 64 Gb SD-Karte. Gleichzeitig habe ich meine IDE-Festplatte ausgemustert und durch einen IDE-zu-CompactFlash-Adapter ersetzt. Damit ist mein A1200 hoffentlich für ein paar weitere Jahre zukunftssicher.

Warum sollte ich mich um ein 25 Jahre altes System kümmern? Es birgt eine Menge Geschichte für mich, wo ich den größten Teil meiner Amiga-Software entwickelt habe, einschließlich WarpJPEG, was später zu allen Warp Datatypes führte, plus IBrowse 2.4 Entwicklung. Es ist auch der allererste A1200 der Welt, der erfolgreich AmigaOS 4.0 gebootet hat, nachdem ich es geschafft habe, die 603e-spezifischen TLB-Exception-Handler im Kernel für Hyperion zu reparieren. Ich finde meinen A1200 immer noch von unschätzbarem Wert für Tests und Entwicklung, obwohl er nicht mehr mein Hauptentwicklungssystem ist...



Seit 2005 ist mein Hauptentwicklungsrechner ein früher AmigaOne XE G4. Auch hier habe ich bis vor kurzem nicht viel aufrüsten müssen, außer, als ich ihn 2005 zum ersten Mal bekam. Ich rüstete das Gehäuse mit zwei 120-mm-Lüftern aus, die mit niedriger Geschwindigkeit liefen, ersetzte den serienmäßigen wackeligen CPU-Kühler durch etwas viel Besseres (Zalman VF900), fügte zwei Temperatursensoren hinzu, kaufte eine größere, neue IDE-Festplatte und ersetzte die serienmäßige 256-MB-DRAM durch eine 1 GB. Später, im Jahr 2013, tauschte ich das Netzteil gegen ein nagelneues aus, was die Instabilität und das Einfrieren, die zu Beginn auftraten, beseitigte. Seitdem läuft er einwandfrei und ich habe nicht daran gedacht, irgendetwas aufzurüsten, schon gar nicht ein neues Amiga-Motherboard, da ich den Altivec des G4 vermissen würde.



Doch vor ein paar Wochen passierte etwas Seltsames - ich entschied mich für ein Upgrade, obwohl ich es eigentlich nicht brauchte! Es begann damit, dass ich auf eine defekte Laptop-Festplatte zugreifen musste - ich hatte keinen SATA-Anschluss in Reserve und das Laufwerk reagierte nicht, wenn ich einen SATA-zu-USB-Adapter verwendete. Ich beschloss, eine billige SATA-Karte für einen alten PC zu kaufen, den ich im Lager hatte. Dieser ist ziemlich alt und nahm PCI-Karten auf - ja, die gleichen Karten, die das A1XE aufnimmt. Der Plan war, eine A1XE-kompatible SATA-Karte zu kaufen, die auch im PC funktionieren würde, und es gelang mir, eine sii3114-Karte auf Amazon für unter 4 Euro zu finden. Meine IDE-Festplatte lief immer noch einwandfrei, ohne offensichtliche Probleme oder SMART-Fehler, aber sie ist über 15 Jahre alt, und ich bin mir sicher, dass sie sich lauter anhört, als sie es früher tat. Um einem möglichen Ausfall vorzubeugen, kaufte ich eine Kingston-SSD für die sii3114-Karte und übertrug alles von meiner HDD darauf. Ich war überrascht, wie billig die SSDs mit geringerer Kapazität heutzutage sind - es war viel billiger als der Kauf einer SATA-Festplatte, zumal ich nicht wirklich viel Speicherplatz brauche. Als zusätzlicher Bonus verbraucht die SSD nur 3 W Strom, also etwa 10 W weniger als meine alte HDD. Nachdem ich festgestellt hatte, dass die CPU in diesem Jahr höhere Temperaturen als üblich erreichte, bestand meine nächste Aufgabe darin, den G4-Kühler auszubauen, um die Wärmeleitpaste zu erneuern, die ich vor über 15 Jahren zum letzten Mal aufgetragen hatte - eine heikle und etwas gefährliche Aufgabe, ähnlich wie eine Operation am offenen Herzen.

Die Operation verlief reibungslos, und jetzt läuft der G4 sogar noch kühler als in meiner Erinnerung bei 28 Grad im Leerlauf / 31 Grad unter Volllast - in der Hoffnung, dass dies dazu beiträgt, die Lebensdauer meines A1XE noch weiter zu verlängern. Falls Sie sich fragen, was mit der Festplatte des Laptops passiert ist: Die Linux-Diagnosetools haben bestätigt, dass sie nicht wiederherstellbar und tot ist, aber da es 2 Wochen vor Ablauf der 5-Jahres-Garantie war, habe ich sie schnell an Seagate zurückgeschickt, um einen kostenlosen Ersatz zu erhalten.



Nach diesen Bemühungen, meine Amigas am Laufen zu halten, erlaubt mir dies, mit der Entwicklung von Amiga-Software fortzufahren, und ich hoffe, dass ich sie für viele Jahre überhaupt nicht mehr öffnen muss! Mein erster Amiga war eigentlich ein A600, der auch dringend Aufmerksamkeit braucht - vor ein paar Jahren habe ich einen CF-Karten-Adapter gekauft, um seine tote Festplatte zu ersetzen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, ihn zu installieren. Es gibt immer noch viel, was wir tun können, um unsere alternde Hardware zu reparieren und zu verbessern, und vielleicht kann dieser Artikel ein wenig Inspiration bieten. Es gibt eine Vielzahl von Lösungen, die es uns erlauben, die neueste Hardware zu verwenden, und es muss auch nicht unbedingt teuer sein - wir können günstige PC-Komponenten von vielen Online-Händlern verwenden und wir haben glücklicherweise auch noch ein paar Amiga-Hardware-Händler übrig. Wer hätte gedacht, dass, als wir unsere floppy-basierten Amigas vor vielen Jahren kauften, bevor Festplatten erschwinglich oder weit verbreitet waren, es heute möglich sein würde, stattdessen die neueste flash-basierte Speichertechnologie zu verwenden?! Für ein Upgrade ist es nie zu spät... (dr)



[Meldung: 19. Dez. 2022, 09:28]

