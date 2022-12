AmigaOS 4: FTP-Server ZitaFTP 1.36

Hans de Ruiter hat Version 1.36 seines kommerziellen FTP-Servers "ZitaFTP" veröffentlicht. Er schreibt dazu:



"Ein Benutzer sagte, er wolle das Statussymbol nicht haben und fragte, wie man es entfernen könne. Jetzt, wo er es erwähnt hat, ist die Kontrolle über das Docky/SysTray-Symbol offensichtlich. Ich habe nur nicht früher daran gedacht. Wie auch immer, v1.36 fügt diese fehlende Fähigkeit hinzu. Wenn Sie also nicht möchten, dass das Statussymbol auf Ihrer Workbench/Ihrem Desktop flackert, können Sie es jetzt deaktivieren.



Einem anderen Benutzer gelang es, sich von seinem eigenen Server auszusperren, weil er einmal zu oft das falsche Passwort eingegeben hatte. Er fragte, ob es möglich sei, Clients über die Benutzeroberfläche zu sperren. Damals lautete die Antwort nein, aber jetzt ist es möglich.



Ein Benutzer hatte eine lange Liste von Dingen, die er nicht mochte. Ich nehme an, dass einige Entwickler solche Benutzer hassen würden, aber ich finde es gut zu wissen, was die Leute wollen. Einige dieser Rückmeldungen wurden bereits umgesetzt, während andere auf der To-Do-Liste landeten. Wieder andere Rückmeldungen standen bereits auf der To-Do-Liste, aber die Prioritäten wurden neu gesetzt.



Also, liebe ZitaFTP-Server-Benutzer (einschließlich Testbenutzer), wenn Sie Vorschläge oder Feedback haben oder glauben, einen Fehler entdeckt zu haben, dann benutzen Sie bitte die eingebaute Schaltfläche "Submit Feedback/Bug" in der Benutzeroberfläche. Es ist eine leuchtend orangefarbene Schaltfläche in der unteren rechten Ecke, so dass Sie sie nicht übersehen können. Sie finden sie auch, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol von docky/SysTray klicken."



Eine Einzellizenz von ZitaFTP Server' kostet rund 47 Euro. Das Programm kann 30 Tage lang kostenlos getestet werden. (dr)



