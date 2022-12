A-EON Technology: Enhancer Software Core Release 2 / A1222 verzögert sich

Wie Trevor Dickinson in seinem neuesten Blogeintrag berichtet, verzögert sich der Produktionsbeginn des A1222 Plus weiterhin aufgrund des "anhaltenden weltweiten Mangels an integrierten Schaltkreisen und anderer Probleme in der elektronischen Versorgungskette". So würden ein kleiner Mikrocontroller, der $6,83 pro Stück in einer Auflage von 100+ kostet, kann erst Ende 2023 geliefert werden. Würde man ihn aktuell ordern, schläge es mit ~$420 pro Stück zu Buche. So seien ACube und A-EON weiterhin auf der Suche nach alternativen Lieferanten.



Desweiteren vermeldet er die sofortige Verfügbarkeit des Enhancer Software Core Release 2, das auf AmiSphere für registrierte Nutzer kostenlos heruntergeladen werden kann. Es handelt sich um eine kostenlose Standalone-Version der Enhancer-Software, die Klassen, Bibliotheken und Systemdateien zusammen mit einem Software Development Kit enthält, mit dem Entwickler ihre eigenen Projekte unter Verwendung von Funktionen der Kernkomponenten der Enhancer-Software erstellen können. Enthalten ist:



Datatypes: Info Datatype

LogFile Datatype

MPEGA Datatype

MOD Datatype

SimpleHTML Datatype

Sound Datatype

WAV Datatype Gadgets und Classes: Anim Gadget Class

Clock Gadget Class

DateSheet Gadget Class

InfoWindow Class

ListViewer Gadget Class

OptionButton Gadget Class

PieChart Gadget Class

ProgressBar Gadget Class

Select Gadget Class

SliderBar Gadget Class

Shared Image Class

Thumblist Gadget Class

TickBox Gadget Class

Time Gadget Class

ToolBar Gadget System: AmiSphereServer

Updater Utilities: InfoWindow Libraries: Codesets CLI Commands und Tools: LDCK

RequestChooser

SystemReboot Einstellungen: AmiSphere Preferences Schließlich wird die kommerzielle Vollversion der Enhancer Software v2.2 bis zum 31. Dezember 2022 mit einem Rabatt von 30% angeboten. Ebenso erhalten Nutzer, die die Version 2.2 bereits im Dezember 2022 gekauft haben, eine 30%ige Gutschrift auf ihren Amistore-Konten. (dr)



