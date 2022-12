29.Dez.2022









68k-Hardware-Emulation: PiStorm32-lite samt Firmware veröffentlicht

Claude Schwarz' PiStorm verbindet einen Raspberry Pi mittels Adapter mit dem CPU-Sockel eines Amigas und nutzt den britischen Einplatinenrechner, um einen schnellen m68k-Prozessor zu emulieren. Die Variante für den Amiga 1200 wird "PiStorm32" genannt. Gestern hat der Entwickler auf GitHub das Repository für die PiStorm32-lite-Variante veröffentlicht, das alle Hardware-Design- und Fertigungsdateien inklusive Bestellanleitung für JLCPCB und die Firmware enthält. Die lite-Variante soll der aktuell schwierigen Lage bei der Beschaffung der Bauteile Rechnung tragen und prinzipiell kostengünstiger sein (amiga-news.de berichtete).



PiStorm32-lite ist kompatibel mit: PI3A

PI3B

PI4B

PiZero2 (ist im Detail wegen des geringen Platzes um den HDMI-Anschluss zu testen) Bald soll es noch einen maßgeschneiderten CM4-Adapter für den PiStorm32-lite geben (amiga-news.de berichtete). Der speziell angefertigte Adapter wird die beste Kühlung in dem begrenzten Raum bieten, ebenso bequemen Zugang zu allen IOs (HDMI, USB, Ethernet) durch den A1200-Modul-Slot in der Nähe der Joystick/Maus-Ports ohne Modifikationen am Amiga-Gehäuse.



Wie der Entwickler uns gegenüber erläutert, ersetzt der Pistorm32-lite CPU, gibt der CPU Fast-RAM und stellt u.a eine virtuelle Grafikkarte am Zorro-Bus bereit. Damit sind Auflösungen mit Emu68 von bis zu 1920 x 1080 (PI3) oder 4k (pi4) möglich. Emu68 ist der dazugehörige JIT- (just in time) Compiler, der in Echtzeit den Motorola-Maschinencode des Amigas in ARM-Maschinencode übersetzt. AmigaOS läuft völlig unverändert darauf. Alles weitere sind dann echte AmigaOS-Treiber, geschrieben in 68k-Code, die mit der Raspberry Hardware sprechen.



Gefragt nach der Geschwindigkeit, die der Amiga damit erreichen kann, sagte Schwarz: mit Emu68 einen 68040 mit 1.6GHz bei Verwendung eines PI3 oder ca. 3GHz mit Verwendung eines Pi4. Oder im 68060-Maßstab: einen 68060 mit 800MHz mit Pi3 bzw. 1.5GHz mit einem Pi.4



Michal Schulz ist kontinuierlich dabei, den RTG-Treiber zu verbessern (amiga-news.de berichtete), aber grundsätzlich funktioniere es schon sehr gut. Aktuell wäre z.B. schon möglich, ein 720p MPEG-Video flüssig mit Riva abzuspielen.



Die als "Gateware" bezeichnete Firmware ist eine frühe erste Version, geschrieben von ihm und Niklas Eckström. Sie funktioniere sehr stabil, muss aber noch weiterentwickelt werden, worin sich Nutzer mit ihren Erfahrungen einbringen können und damit auch den Fortschritt verfolgen können.



Aktuell gibt es den PiStorm nur als Eigenbauversion, aber es ist damit zurechnen, dass es bald die ersten vorgefertigten Exemplare zu kaufen gibt. (dr)



