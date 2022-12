30.Dez.2022









Wiederentdeckt: Unvollendete Blitz-Basic-2-Projekte

Jake Birkett ist Chef der Indie-Spieleentwickler von Grey Alien Games, die seit 2004 herunterladbare Spiele für PC and Mac herausgeben. Dabei sind unter anderem das populäre Regency Solitaire entstanden, das eine Geschichte im Stil von Jane Austen mit verschiedenen Solitaire-Levels und speziellen Powerups kombiniert, die man durch die Aufwertung des Ballsaals erhält. Oder Ancient Enemy, ein rundenbasiertes Kampfkartenspiel, das auf Solitär basiert bzw. aus dem letzten Jahr T-Minus 30: ein 30-minütiger City-Builder, bei dem man so viele Menschen wie möglich retten muss, indem man Raketen baut, bevor der Planet in die Luft fliegt.

Und worauf fußt diese Begeisterung für Computerspieleentwicklung? Genau, vor dieser Zeit war Birkett passionierter Amiga-Nutzer und Programmierer.



So schrieb er Anfang der 90er Jahre auf seinem Amigas 1200, den er heute immer noch besitzt, zunächst in Assembler, dann in Blitz Basic 2 Spiele, von denen er allerdingsnur eins veröffetlichte: als Fan des Solitaire unter Windows 3.11 schrieb er eine entsprechende Umsetzung für den Amiga (YouTube-Video).



Daneben gibt es eine ganze Reihe begonnener Spieleprojekte. Vor kurzem hat Birkett die 80Mb 2.5" HDD aus dem Amigas 1200 herausgenommen und einen 44-Pin-IDE-zu-SATA Adapter benutzt, um sie in meinen PC zu stecken. Wie er uns berichtet, wollte sein PC zunächst nicht booten, wenn sie angeschlossen war. Also habe er das BIOS angewiesen, sie als Hot-Swap-Laufwerk zu behandeln, dann Windows gebootet und sie angeschlossen, und WinUAE war in der Lage, sie zu erkennen und ein vollständiges Image davon zu erstellen. Anschließend habe er das Festplatten-Image verwendet, um seinen gesamten alten Code zu untersuchen und neu zu kompilieren, um davon dann Videos zu erstellen.



Zunächst widmete er sich den in Blitz Basic 2 geschriebenen Spielen und fand dabei unter anderem: "Oids" (ein Asteroids-Klon mit der Besonderheit, dass man vom Rand des Bildschirms abprallt): YouTube-Video

Plattformspiel: YouTube-Video "Speed Grind" (ein rasantes, vertikal scrollendes Arcade-Spiel, das fast fertig ist. Nur die Level müssen noch in die richtige Reihenfolge gebracht werden): YouTube-Video Grundsätzlich überlege er, das eine oder andere Projekt nun fertigzustellen, auch wenn er zugibt, durch die Spieleentwicklung unter der Woche seine Freizeit eigentlich mit anderen Dingen verbringen zu wollen.



Wie er schließlich noch erzählt, habe er früher viel Rave-/Trance-Musik auf seinem Amiga gemacht und er habe Demos mit Bildern programmiert, die mit der Musik pulsierten. Dieses Beispiel (Achtung, es hat blinkende Lichter) hat einen kitschigen, lustigen Track, der gut mit den fraktalen Bildern funktioniert, die er verwendet hat. Jedes Bild hat 32 Farben und ist in 8 Farben pro Amiga-Soundkanal aufgeteilt, und wenn eine Note in jedem Kanal ausgelöst wird, werden die entsprechenden 8 Farben gepulst, was einen ziemlich interessanten Effekt ergibt!



Wir freuen uns darauf zu sehen (und zu berichten), was Jake Birkett noch so alles ausgräbt! (dr)



[Meldung: 30. Dez. 2022, 13:30] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]