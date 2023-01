Neue Artikel auf der Obligement-Webseite

In den letzten zwei Monaten wurde die Webseite des französischen AmigaOS- und MorphOS-Magazins Obligement um die untenstehenden Beiträge erweitert. Übersetzungen in andere Sprachen sind stets willkommen, Interessenten wenden sich bitte an David 'Daff' Brunet. Novembre/December 2022 news.

Old articles from AmigaDP 1 to 4: Review of DirWork 1.43, Review of NewZap 3.30, Review of PC-Task 1.10, Demo: Black & White Slide 2, Review of AppServer 301, Review of TurboQuantum, Review of VCLI 3.0, Demo: The Intruder, Review of ABackup 1.40, Review of MED 3.20, Review of Equality, Comparative: File search tools on AmigaOS 1.x/2.x, Demo: Optimus Maximus, Review of Magnetic Pages 1.3, etc.

Interview with Alfred Faust (BarsnPipes developper).

Interview with Stoo Cambridge (Cannon Fodder/SWOS graphist).

Hardware: X500 Evo.

Hardare: Eclipsis.

File: Amiga history (update of the year 1980, 1982, 1983, 1984 and 1985).

File: Trecision history (3rd part).

Tutorial: Installation of Warp3D Nova, Nova Bridge, MiniGL, OGLES2 and WarpOS Emu on AmigaOS 4.1.

Tutorial: LightWave - Create a perfect Boing Ball.

DIY: Use of the new LEDs on the Replay FPGA Arcade.

Programming: Getting Started with Lua on MorphOS.

Special quizz about Workbench. (dr)



