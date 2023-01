MorphOS: BarsnPipes 1.2

Alfred Faust schreibt: "Nach mehreren Wochen intensiver Programmierarbeit konnte eine neue Version von BarsnPipes für MorphOS 3.17 fertiggestellt werden, und steht zum Download unter dem Titellink bereit. Import und Export von MIDI-Dateien (*.mid) wurde ins Hautprogramm integriert. Die 10 verschiedenen Mauszeiger im Editor wurden als neue 32bit png Bilder fest ins Hauptprogramm integriert. Dies sind jetzt Zeiger vom gleichen Typ wie der Systemzeiger, ... und vieles mehr ... Alle verfügbaren Tools (102) und Accessories (6) (die Plugins von BarsnPipes), für die der Quellcode freigegeben wurde und deren Verwendung mit der neuen Version des Hauptprogrammes sinnvoll ist, wurden integriert. Mit im Archiv eingeschlossen, alle verfügbaren Dokumentationen und Anleitungen. Für Entwickler wurden die "New Rules for Tools" (Anleitung und alles Material für das Programmieren von Tools und Accessories) für MOS 3.17 (und höher) angepasst. Ebenso ein SDK für Tools und Accessories von Michael Rees, das die "New Rules for Tools" erweitert und komfortabler macht. Die "Rules for Skins" (Anleitung zum Entwerfen eigener Oberflächen für BarsnPipes), sowie das Material für eigene Übersetzungen der Locale-Catalog-Dateien stehen ebenfalls zum Download bereit. BarsnPipes hat damit einen Entwicklungsstand erreicht, der im wesentlichen einen Endpunkt markiert. Jede nun noch mögliche Erweiterung bzw. Verbesserung kann über die Tools oder Accessories erfolgen." (dr)



[Meldung: 04. Jan. 2023, 18:32] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]