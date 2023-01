30.Jan.2023

PDF-Magazin: REV'n'GE 142 (italienisch/englisch) / Interview mit dem Herausgeber

Das PDF-Magazin REV'n'GE ("Retro Emulator Vision and Game") liegt neben dem italienischen Original auch in englischer Übersetzung vor. Die Spiele-Reviews der REV'n'GE vergleichen, wo verfügbar, die Umsetzungen von Klassikern zwischen unterschiedlichen damaligen Plattformen.



Die neueste Ausgabe enthält Artikel zu den Amiga-Spielen "Encounter" und "NEONnoir". 'Seiya', den Herausgeber von REV'n'GE, stand uns für ein kurzes Interview zur Verfügung. Herzlichen Dank!



Amiga-News (AN): Hallo 'Seiya'. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und natürlich für dein Magazin. Wie kam dazu, dieses Fanzine/Magazin zu veröffentlichen?



Seiya: Ich habe schon immer gerne Spielekritiken geschrieben, aber ich wusste nicht, wie ich sie schreiben sollte, ich wusste nicht einmal, welche Software ich benutzen sollte. Ursprünglich schrieb ich die Rezensionen für ein Forum (Text und Bilder) mit einigen Videos, die ich speziell für den Amiga gemacht hatte. 2012 oder 2013 wurde ich von einer Gruppe kontaktiert, die Online-Rezensionen nur in italienischer Sprache mit einem professionellen Layout-System erstellte, und ich war verzaubert. Es gab ein Team mit einem Chefredakteur und anderen Leuten, die Rezensionen schrieben. Nicht ganz das, wonach ich gesucht hatte, aber besser als nichts.



AN: Wie ging es danach weiter?



Seiya: Nachdem ich mit einem zweiten, ähnlich gelagerten Versuch, auch nicht so recht glücklich war, beschloss ich, mein eigenes Fanzine zu gründen: die erste Ausgabe erscheint im Februar 2014, und ich bringe drei weitere Ausgaben im selben Monat heraus. Das Ziel war, jeden Monat mindestens vier Ausgaben zu veröffentlichen, 48 Ausgaben pro Jahr.

Nach dem ersten Monat merkte ich, dass es nicht machbar ist, weil es keine Zeit gibt, zu korrigieren, auf Fehler zu achten und dann etwas Interessantes zu rezensieren. Die ersten Ausgaben waren in Eile geschrieben, ohne auf Fehler zu überprüft zu haben, mit viel Hardwarebeiträgen. Und es drehte sich alles nur um Amiga und PC, weil das die Systeme waren, die ich am besten kannte, und ich deshalb wusste, welche Spiele ich ausprobieren wollte.



AN: Wie viele Ausgaben pro Monat gab es dann?



Seiya: Es gab ein Problem mit dem Namen, denn er lautete REVenGE! und hatte, so wie er geschrieben war, eine Bedeutung, die kaum zu einer Retro-Spielepublikation passte.

Der Name suggerierte mir beiläufig "Retro Emulation Video and Game", aber das "and" war nicht im Namen, weil es "en" geschrieben wurde. Dann kam ich auf die Idee, zu sagen, dass "en" die italienische Aussprache von "and" ist. Eine Gruppe von Benutzern eines italienischen Hardware- und Retro-Gaming-Forums schlug mir vor, es REV'n'GE! zu nennen, weil "Retro Emulation Video & Game" glaubwürdiger sei, und so wurde REV'n'GE! geboren, wie es auch heute ist.



Von dieser Ausgabe 17 an änderte das Magazin/Fanzine seine Mentalität und wurde schließlich zu dem, was es seit seiner ersten Ausgabe hätte sein sollen, und Ausgabe für Ausgabe versuche ich, es sowohl im Text als auch in Bezug auf Schreib- und Grammatikfehler zu verbessern.



AN: Warum auch auf Englisch?



Seiya: Das Fanzine/Magazin wird im Ausland mehr gelesen als in Italien und obwohl es von Google ins Englische übersetzt und von mir manuell korrigiert wurde, war und ist es in den Ländern, in denen die Sprache nicht Englisch ist, sehr verständlich und daher sehr beliebt.



AN: Und wie ist heute der Stand?



Seiya: Heute erscheint eine Ausgabe pro Monat, und zwar am 25. eines jeden Monats, auch im Sommer und zu Weihnachten. Jede Ausgabe wird im Vormonat geschrieben, um sowohl die italienische als auch die englische Ausgabe schreiben zu können.



AN: Wie wählst du die Spiele aus, die du vorstellst?



Seiya: Die Spiele, die ich rezensiere, sind eigentlich recht zufällig ausgewählt. Manchmal schaue ich mir Screenshots an, ein anderes Mal sehe ich beim Lesen der Foren, dass einige Benutzer Probleme mit einem Spiel haben oder aus verschiedenen Gründen darüber sprechen, und ich beschließe, es zu rezensieren.

Da der Name des Fanzines de facto "Retro Emulator Vision and Game" geworden ist, werden die verschiedenen Systeme alle emuliert und ich versuche, Spiele zu rezensieren, deren Emulation der Originalhardware am nächsten kommt.



Für den Amiga wähle ich zum Beispiel Spiele für den Amiga 500 aus, die der Emulator perfekt emuliert, oder auf jeden Fall den einfachen A1200, der gut emuliert werden kann. Für Atari ST-Spiele diejenigen, die auf dem Basismodell gut laufen. Für DOS-Spiele verwende ich normalerweise PCeM, der die von ihnen gewählte Hardware gut emuliert, und ich wähle auch Titel, die auf einem 8086 zwischen 4 und 10 Mhz laufen. 8-Bit-Computer werden genauso gut emuliert wie die aktuellen Systeme und so sind die Reviews auch auf echter Hardware vergleichbar.



AN: Wie genau entsteht eine Ausgabe?



Seiya: Ich mache einen Test pro Tag und insgesamt nimmt das etwa 15 Tage in Anspruch. Dann erstelle ich die Videos, stelle sie online und kopiere die Links zu den Videos ins Fanzine. Anschließend lese ich alles noch einmal durch, um die Übersetzung ins Englische vorzubereiten. Ich lese nochmals die italienische Version und die englische Übersetzung, um die letzten Korrekturen vorzunehmen. Dann sind circa 18 Tage vergangen. Ich fange meist am 5. eines jeden Monats an und versuche, um den 23. oder 24. eines jeden Monats fertig zu werden.



AN: Wann nimmst du dir Zeit für die Tests und Rezensionen?



Seiya: Ich schreibe das Fanzine am Morgen, und verwende etwa ein oder zwei Stunden für die Rezensionen. Manchmal funktioniert der Emulator nicht oder das Spiel startet nicht. Dann muss ich mir ein anderes Spiel suchen. Ich suche nach Informationen, wenn ich die Handbücher nicht habe oder entdecke etwas im Netz, das mich auf die Idee bringt, etwas zu schreiben. Dann spiele ich auf einem Computer in Echtzeit und schreibe gleichzeitig auf einem anderen Computer Rezensionen.



Die Rezensionen sind nicht so ausführlich wie in kommerziellen Magazinen, weil ich mich entschlossen habe, ein bisschen darüber zu reden und dann den Leser mit dem Wunsch zurückzulassen, es selbst zu spielen und zu sehen, ob das, was ich geschrieben habe, richtig ist und meine Meinung teilt. (dr)



