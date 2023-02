25.Feb.2023









AmigaOne X5000: Warum AmigaOS 4 und MorphOS unterschiedlich ticken

Was ist einer der Vorteile eines AmigaOne X5000? Man kann AmigaOS 4 und MorphOS parallel darauf verwenden (und Linux). Was treibt einen aber regelmäßig in den Wahnsinn? Die offensichtlich nicht synchron laufenden Uhrzeiten!



Naturgemäß zweifelt man zunächst an den eigenen Unfähigkeiten, die beiden OS korrekt zu verwenden. Hört man sich aber um, dann geht es auch erfahrenen Entwicklern so: Stellt man momentan, zur Winter-/Normalzeit, die Uhr unter AmigaOS 4 korrekt ein, so zeigt sie beim nachfolgenden Booten von MorphOS eine Stunde später an. Umgedreht geht nach dem Setzen der korrekten Uhrzeit unter MorphOS der Stundenzeiger eine Stunde vor. Wie das?



Zu des Rätsels Lösung haben nicht nur profund, sondern auch sehr hilfsbereit der MorphOS-Entwickler Frank Mariak und der AmigaOS-Entwickler Olaf Barthel geführt: Wie Mariak erläutert, "setzt MorphOS die Uhrzeit in der RTC-Hardwareuhr auf Koordinierte Weltzeit, Universal Coordinated Time (UTC) - so wie Linux und auch MacOS. Alles, was dann im Betriebssystem an Zeiten eingestellt ist, ist die lokale Zeit, die von der UTC abgeleitet ist".



AmigaOS arbeitet anders, was der Historie geschuldet ist, wozu Olaf Barthels ausführt: "1985/1986 konnte man noch nicht weit genug in die Zukunft schauen. Die Betriebssystemschnittstellen zum Lesen und Setzen der aktuellen Systemzeit sind damals nicht für die Berücksichtigung von Zeitzonen ausgelegt worden.

Wenn man also abruft, wie spät es ist und welches Datum aktuell ist, dann bekommt man immer die "lokale Zeit" zurückgeliefert. Beim Setzen ist das genauso (die lokale Zeit wird erwartet).



Bei AmigaOS4 wird davon ausgegangen, dass die Zeitangaben für Dateien, usw. immer die lokale Zeit darstellen. Die lokale Zeit wird dann ggf. automatisiert umgestellt, wenn nötig.

Diese Zeitumstellungsproblematik ist bei AmigaOS sogar schon sehr lange vorhanden (späte 1980'er/frühe 1990'er)."



Und Frank Mariak ergänzt: "Das Problem bestand bei MorphOS auch lange Zeit wegen der Legacy Kompatibilität zu AmigaOS, bis mit MorphOS 3.10 ein brauchbarer, kompatibler Weg gefunden wurde, die Uhrzeit in UTC in der Hardware zu speichern, aber trotzdem die Möglichkeit der automatischen Sommer/Winterzeitumstellung unter MorphOS zu realisieren."



Fazit: entweder, man stellt zukünftig weiterhin händisch die Uhr jeweils um, oder nutzt eine Möglichkeit, dies per NTP-Server zu automatisieren. Eine einfache aber elegante Option hierfür ist das Commodity Mr. Wolf: in den entsprechenden Ordner unter Utilities abgelegt und über WBStartup dauerhaft eingebunden, erfolgt die Zeitanpassung automatisch bei vorhandener Internetverbindung. Zwei Dinge sind allerdings zu beachten:





Offensichtlich wird die Netzwerkverbindung am X5000 etwas später aktiviert als die Programme der WBStartup gestartet werden. Deshalb ist es wichtig, ein "DELAY", also eine Verzögerung von einigen Sekunden zu setzen. Beim Testen stellte sich übrigens heraus, dass nach den verstrichenen zehn Sekunden die Zeit trotzdem nicht angepasst wurde. Darauf angesprochen, überprüfte der Entwickler Chris Young dies und stellte fest, dass in der bisherigen Version 2.1 - unabhängig von der eingestellten Verzögerung - mindestens 15 Minuten vergehen müssen. Dies ist aber in der von ihm gerade veröffentlichten Version 2.2 behoben und die eingegeben Verzögerung greift tatsächlich so.



Zum zweiten ist es wichtig, dass die Uhrzeit nicht in der Hardware gespeichert wird. Andernfalls hat man das Problem der verschobenen Uhrzeit erneut. Somit nur "SAVE=SYSTEM" setzen. (dr)



