Hollywood 10: Xcelicious jetzt erhältlich

Pressemitteilung: Nach über zwei Jahren Entwicklungszeit freut sich Airsoft Softwair außerordentlich, die sofortige Verfügbarkeit von Hollywood 10 (Codename: Xcelicious) bekanntgeben zu können. Version 10 ist ein großes Update und bietet sehr viele neue Features und Fehlerbereinigungen.







Hier ist eine unvollständige Liste der neuen Features in Hollywood 10: Fast 100 neue Befehle für viel neuen Programmierspaß!

Unterstützung für macOS/arm64 (Apple Silicon)

Ebenen können jetzt gruppiert und verschmolzen werden

Text- und Schriftengine kann jetzt vollständig durch Plugins erweitert werden

Unterstützung für Zeichen- und Zeilenabstand

Vektortextobjekte werden jetzt unterstützt

Popupmenüs (Kontextmenüs) werden jetzt unterstützt

Mächtige Konsolenfunktionen zum Erstellen von TUIs

Neue Serialisierungsmodi für JSON

Unterstützung für Dateisystemplugins

Stark verbesserter Joysticksupport

AmigaInput wird nun unter AmigaOS 4 unterstützt

Unterstützung für MagicBeacon und Ranchero

Stark verbesserte Pluginschnittstelle über Usertags

Eigene Vektorpinsel können nun definiert werden

Neue Internationalisierungsfunktionen wie Datums- und Zahlenformatierer

Bereit für mindestens drei neue Plugins exklusiv für Hollywood 10!

Über 100 Seiten neue PDF-Dokumentation, insgesamt jetzt 1272 Seiten

Viele andere Veränderungen, Optimierungen und Fehlerbereinigungen Hollywood 10 ist die ultimative Multimedia-Erfahrung und ein Muss für alle kreativen Anwender. Hollywood ist auf CD und als Download-Version erhältlich. Beide Versionen enthalten die Hollywood-Versionen für alle unterstützten Plattformen. Beim Kauf von Hollywood erhalten Sie eine Einzelbenutzerlizenz für alle 16 unterstützen Plattformen. Wenn Sie eine frühere Version von Hollywood besitzen, können Sie ein preisvergünstigtes Upgrade erwerben. Benutzer, die Hollywood 9 im Jahr 2023 gekauft haben, erhalten das Upgrade kostenlos.



Hollywood 10 ist die ultimative Brücke zwischen all den verschiedenen AmigaOS-kompatiblen Plattformen und den anderen drei bedeutenden Desktop-Betriebssystemen (Windows, macOS und Linux) sowie Android und iOS. Ein absolut einzigartiges Feature ist jedoch der eingebaute Cross-Compiler, mit dem von jeder Plattform, die Hollywood unterstützt, Programme für eine Reihe von Betriebssystemen kompiliert werden können.



Hollywood 10 unterstützt dabei folgende Systeme: AmigaOS 3.x, AmigaOS 4, WarpOS, MorphOS, AROS (x86), Windows (x86, x64), macOS (arm64, x86, x64, PPC), Linux (x86, x64, PPC, ARM) und Android sowie iOS über optional erhältliche Addons. Nur Hollywood macht dies möglich!



Wenn Sie mehr über Hollywood erfahren möchten, besuchen Sie bitte das offizielle Hollywood-Portal unter dem Titellink. Dort gibt es auch ein Forum für alle Fragen rund um Hollywood. (snx)



[Meldung: 26. Feb. 2023, 20:23] [Kommentare: 2 - 26. Feb. 2023, 23:13]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]