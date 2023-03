12.Mär.2023









Textadventure: Memory Lane

Der Entwickler 'ComSha' hat ein klassisches Textadventure namens "Memory Lane" veröffentlicht, in dem man eine Stadt erkunden und geheimnisvolle Orte entdecken kann. Es gilt verschiedene Gegenstände einzusammeln und mit anderen Bürgern zu interagieren. Der Haken dabei: sie scheinen sich nicht mehr an den Protagonisten erinnern zu können.



Abhängig von den Aktionen des Spielers sind sechs verschiedene Enden des Spiels möglich. Der Entwickler hat sein Textadventure während eines Praktikums entwickelt, welches er ein Jahr später nochmals im größeren Stil aktualisierte. (dr)



[Meldung: 12. Mär. 2023, 07:07] [Kommentare: 0]

