15.Apr.2023









Open Amiga Hardware: Produkt-ID für boards- und identify-library

Amiga-Hardware-Erweiterungen benötigen eine Hersteller-ID und eine Produkt-ID, um am Zorro-Bus erkannt zu werden. Die Hersteller-ID wurde von Commodore vergeben, während die Produkt-ID vom Hersteller vergeben wurde. Hersteller-IDs können auch heute noch angefordert werden, aber für Bastler ist das mühsam.



An dieser Stelle kommt das Open Amiga Hardware Repository ins Spiel: die Autoren der boards- und der identify-Bibliotheken haben sich zusammengeschlossen und Hersteller-IDs reserviert und vergeben nun kostenlos individuelle Produkt-IDs an freie Hardware-Projekte.



Das Hardware-Produkt erhält eine offizielle und eindeutige Produkt-ID, die auf Lebenszeit reserviert ist. Diee Hardware wird von dann von der boards-library und der identify-library bei der nächsten Aktualisierung erkannt. Bedingungen:



1. Offener Quellcode Alle Teile des Projekts (Hardware, Firmware, Treiber, JEDEC-Dateien usw.) müssen entweder unter Creative Commons oder unter einer von der OSI genehmigten Open-Source-Lizenz öffentlich zugänglich sein.

Das Projekt darf weiterhin kommerziell genutzt und verbreitet werden. Die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, müssen jedoch ausreichend sein, damit jeder, der möchte, selbst eine funktionierende Version Ihres Projekts erstellen kann. 2. Prototyp-Status Das Projekt muss mindestens den Status eines funktionierenden Prototyps erreicht haben. Ein funktionierendes Board (keine experimentellen Boards) mit funktionierender Firmware oder Treibern muss vorliegen. Weitere Korrekturen/Verbesserungen sind erlaubt.

Der Grund für diese Regel ist, dass die Anzahl der Produkt-IDs begrenzt ist, sodass sie nicht für Projekte verwendet werden wollen, die die Konzeptionsphase nie verlassen werden. (dr)



[Meldung: 15. Apr. 2023, 06:06] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]