23.Apr.2023









Hyperion Entertainment veröffentlicht AmigaOS 3.2.2.1

Pressemitteilung: Hyperion Entertainment stellt einen Hotfix für das kürzlich veröffentlichte AmigaOS 3.2.2 zur Verfügung.



Kurz nach der Veröffentlichung von AmigaOS 3.2.2 wurden kritische Fehler gefunden, die zeitnah behoben werden müssen. Der Hotfix 3.2.2.1 wird in Form von zwei separaten und unterschiedlichen Installationsprogrammen geliefert. Der erste enthält ein aktualisiertes Installationsarchiv für diejenigen, die AmigaOS 3.2.2 noch nicht installiert haben. Es enthält die Änderungen des Hotfixes, sodass Sie es nicht nachträglich installieren müssen. Bitte folgen Sie den Anweisungen wie im beiliegenden "HowToInstall"-Text beschrieben.

Das zweite ist ein kleineres Installationsarchiv, das mit einem bestehenden AmigaOS-3.2.2-System verwendet werden kann. Es sollte der Hotfix adf verwendet werden, der im Ordner "ADFs/Hostfix" zu finden ist. Die folgenden Probleme werden durch diesen Hotfix behoben: Langsamkeit von ReAction-Programmen, die page.gadget (Teil der layout.gadget-Datei) verwenden

GIF-Datatype verweigerte fälschlicherweise die Ausführung auf einfachen 68000er Amigas, z.B. Amiga 600

Rendering- und Undo-Probleme in IconEdit, wenn es mit CyberGraphX verwendet wird

andere kleine Korrekturen in IconEdit und TextEdit Sie können den Hotfix 3.2.2.1 für AmigaOS 3.2 hier herunterladen.



Wir möchten uns bei den Anwendern bedanken, die uns schnell auf diese Probleme aufmerksam gemacht haben. Obwohl wir uns anderer gemeldeter Probleme bewusst sind, die noch behoben werden müssen, sehen wir die Notwendigkeit, diesen Hotfix jetzt zu veröffentlichen. (dr)



[Meldung: 23. Apr. 2023, 13:38] [Kommentare: 2 - 23. Apr. 2023, 19:32]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]