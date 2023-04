Knobelspiel: Connect v1.3

Beim kommerziellen Knobelspiel "Connect" (Screenshots) gilt es, eine Reihe von ICs so miteinander zu verbinden, dass jeder Chip exakt die auf seinem Gehäuse abgedruckte Anzahl von Verbindungen erhält. Über die jetzt erschienene Version 1.3 schreibt der Entwickler Frank Röger:



"Hallo Amiga-News! Vor 4 Wochen hat Virtual Dimension "Connect" auf ihren Kanal gespielt (YouTube-Video) und kam zu einem positiven Ergebnis. Dennoch hat unser scharfes Auge zwei Ungereimtheiten entdeckt, die wir mit dieser neuen Version behoben haben:



1. Das Spielfeld zurücksetzen

Ja, wir wurden in der Vergangenheit einige Male gefragt, wie man das Spielfeld zurücksetzen kann. Diese Frage können wir nun wie folgt beantworten:



Für Spieler 1 wäre das die Taste Q, für Spieler 2 die Taste P.



2. Sperre des Joystickknopfes im Ergebnisbildschirm im BattleMode

Zwei Spieler wollen gegeneinander spielen und haben den Modus ausgewählt, dass ein Spieler einen Punkt erhält, wenn dieser das Spielfeld als erstes gelöst hat. In dem Moment wo Spieler A auf Verify klickt und die Prüfung positiv ist, wird sofort der Ergebnisbildschirm angezeigt.

Unserer Meinung nach ist es aber unglücklich, wenn Spieler B das nicht mitbekommt und gerade in dem Moment, wo "Solved" bei Spieler A angezeigt wird, selbst den Feuerknopf drückt. Dadurch wird das Feuerknopf-Event so gewertet, als wenn der Ergebnisbildschirm geschlossen werden soll. Das passiert vor allem dann, wenn es sehr hektisch ist. Dieses Problem haben wir dadurch gelöst, indem der Ergebnisbildschirm mindestens 1 Sekunde angezeigt wird, bevor eine Spielereingabe registriert wird.



Das Update ist für Käufer unter dem Titellink verfügbar.



Wir wünschen viel Spaß beim Spielen!



Frank" (dr)



