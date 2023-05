26.Mai.2023









Strategiespiel: Entwicklertagebuch #1 - Zielplattform, unterstützte Sprachen

Für das angekündigte Strategiespiel "Virtual Enemies" (amiga-news.de berichtete) haben die Entwickler erste Informationen und einen ersten Zwischenstand zur Entwicklung des Spieles veröffentlicht:



"Grundsätzlich arbeiten wir an einer Version, die auf der Amiga38 spielbar sein soll. Das bedeutet, dass der Spieler einen Charakter anlegen und einen Hack ausführen können soll. Das ist das Mindestziel, das bis dahin erreicht werden soll.

Als Zielplattform peilen wir einen Amiga 500 mit 1MB Speicher an. Dabei wird das Spiel absolut systemkonform entwickelt, was uns den Zugriff auf einen optional vorhandenen Netzwerk-Stack ermöglicht. Ja, das Spiel wird man alleine spielen können, ohne Einschränkungen in der Story zu haben. Trotzdem haben wir bereits einige coole Mehrspielerfeatures auf der Liste. Mehr Informationen dazu werden in den kommenden Wochen noch folgen, wenn wir erste Tests abgeschlossen haben.



Uns ist bewusst, dass nicht jeder Englisch versteht oder das bei nicht wenigen der englische Wortschaft eingeschränkt ist. Das ist keine Schande, Franks englischer Wortschatz ist auch nicht der beste. Vor allem in Hinblick auf das Verständnis der im Spiel vorhandenen Geschichte kann das problematisch sein. An dieser Stelle können wir Entwarnung geben:

Das Spiel wird zum Release Englisch und Deutsch unterstützen. Neue Sprachen werden eingebunden, indem man übersetzte Sprach-Textdateien hinzufügt. Wir, also LogicalByte, müssen NICHTS an den Spieldateien selbst ändern. Die Community ist hier gefragt und kann damit selbstständig die Leute unterstützen, die Englisch und Deutsch nicht so gut können. Wir machen derzeit noch abschließende Tests und werden dann zu gegebener Zeit einen Guide (und passende Tools) veröffentlichen.



Wir wissen durch Rückfragen, dass ihr gierig nach neuem Bildmaterial seid. Dem Wunsch wollen wir gerne nachkommen und in den kommenden Wochen nach und nach neue Bilder veröffentlichen. Habt bitte Verständnis, dass wir für manche Dinge länger brauchen. :)" (dr)



