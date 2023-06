09.Jun.2023









Videoplayer: Amos Anim Player V2023.06.08

Der "Amos Anim Player" der Gruppe "ELECTRIC BLACK SHEEP" ist ein sehr einfacher IFF-ANIM-Player, der auf jedem Amiga läuft. Er kann komprimierte IFF-Anim-Formate synchronisiert mit einem separaten IFF Audio Sample (oder MOD) abspielen (amiga-news.de berichtete). Um die zu verarbeitende Datenmenge zu reduzieren und weil die Animation abstürzen konnte, wenn der dekodierte Animframe-Frame 40Kb überschritt, wurde ein Amos-Programm eingebaut, das aus einer gegebenen Quelle eine neue Bildsequenz erstellt, die die Bewegung zwischen aufeinanderfolgenden Frames in einer skalierbaren Weise reduziert, wie es die visuellen Bedürfnisse der Animation erfordern. So kann eine Menge Daten bei einem relativ kleinen Qualitätsverlust eingespart werden. Die Beispielanimationen sind unter dem Namen ".Reduced" zu finden.



Wie der Entwickler weiter ausführt, sei Ham6 weder einfach zu handhaben noch für diese Art der Manipulation konzipiert, weswegen man mit visuellen Fehlern rechnen müsse. Das visuelle Ergebnis erinnere an frühe DIVX-Ausgaben. (dr)



09. Jun. 2023

