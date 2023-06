14.Jun.2023









Amiga-Emulator: Amiberry 5.6.1

Amiberry ist ein Amiga-Emulator für ARM-basierte Ein-Chip-Systeme wie den Raspberry Pi, das Odroid XU4 oder das Tinkerboard von ASUS, der einige neu entwickelte Eigenschaften wie einen "WHDLoad-Booter" oder die Unterstützung für Controller-Konfiguration mittels RetroArch mitbringt und zum Beispiel in der Workbench-Distribution AmiKit für den Raspberry Pi 4/400 zum Einsatz kommt.



Gestern wurde die Version 5.6.1 mit folgenden Änderungen veröffentlicht:



Bugfixes

Hardfile properties were always set to default

cycle exact was incorrect enabled sometimes

Fix foreign disk image support when drive is standard Amiga 3.5" DD

hsync events should be before misc events

fixed uaegfx board parameters

uaegfx board name is UAE, not uaegfx.card

Fix helptext formatting in CPU panel

use double-quotes to denote inches in GUI

when using --autoload with a filename in the current path, Amiberry would crash

fix build errors with GCC 13.1

savestate cmd line option would not use filename

second controller buttons would not be registered in retroarch

Fullscreen toggle would no longer work since v5.3

reverted copying of prefs on hard reset Improvements

P96 minor fixes

Removed unnecessary casting in scsi.cpp

VGA mode resolution autoswitch update

VGA autoswitch update to support new OS 3.2 monitors

Upgraded FloppyDriveBridge to v1.4

refresh GUI when hidden behind other windows

improve message when Main ROM is not found

improve Floppy GUI panel

use BGR888 for 32-bit modes (dr)



