ASM - Das Computer-Spiel (The Director's Cut) veröffentlicht

Das im Mai angekündigte Spiel zur von 1986 bis 1995 erschienenen Computerspielezeitschrift "ASM - Aktueller Software Markt" ist nun erhältlich.



Entstanden aus einem Programmierwettbewerb im Jahr 1991 wurde das Grafikadventure zwölf Monate lang unter Mithilfe damaliger Redakteure überarbeitet, erweitert und mit neuer Musik von Roland 'Triace' Voß versehen, sodass es jetzt - "gerade einmal 32 Jahre später" - als "Director's Cut" vollendet werden konnte.



Als Chef-Redakteur Manfred 'Manni' Kleimann bewegt sich der Spieler in Point-and-Click-Manier aus der Ich-Perspektive wie bei "Die Kathedrale" oder "Uninvited" durch das Redaktionsgebäude und versucht, dem Geheimnis des eigenen Gedächtnisverlustes auf die Spur zu kommen. Das Spiel nimmt sich dabei zu keiner Sekunde ernst und möchte Freunde des Humors à la "Spaceballs", "Die nackte Kanone" oder Monty Python auf ihre Kosten kommen lassen.



Neben einer Download-Version gibt es das Spiel auch als physisches Produkt, das zusätzlich zur CD für Amigas mit entsprechendem Laufwerk, einschließlich CDTV und CD³², auch ein Poster, drei Diskettenaufkleber, einen ASM-Holzwürfel und ein 20-seitiges Handbuch (im optischen Stil einer ASM von 1991) enthält. Stefan Bayer hat für das Handbuch exklusiv einen brandneuen "Donald Bug"-Comic beigesteuert.



"ASM - Das Computer-Spiel" läuft auf jedem Amiga ab Kickstart 1.3 mit mindestens 1 MB RAM. Ein Festplatten-Installer ist ebenfalls dabei. Gesteuert wird mittels Tastatur und Maus, die Verwendung eines Joysticks ist optional. Empfohlen werden eine Festplatte mit 3 MB freiem Speicher sowie 2 MB RAM. (snx)



