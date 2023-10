03.Okt.2023









Vorstellung: Das AMOS-Spiel "The Gate" (in Entwicklung)

Schon seit längerer Zeit berichten wir über Fabio 'Allanon' Falcuccis Projekte wie das Hollywood-GUI-System HGUI oder das Hollywood-Dienstprogramm APPBuilder. Nach G.E.M.Z. widmet sich der Programmierer nun erneut einem Spiel, dem er den vorläufigen Namen "The Gate" gegeben hat und mit AMOS Professional und AMCAF & Turbo Erweiterungen geschrieben wird. Wir haben Fabio gebeten, etwas über sich, seine Entwicklungsgeschichte und die des neuen Action-Adventures zu schreiben. Herzlichen Dank, Fabio!



"Ich bin mit dem Commodore 64 aufgewachsen, dem mächtigen C64! Dieser magische Kasten ist dafür verantwortlich, mir die Welt des Programmierens eröffnet zu haben, zuerst mit seinem eingebetteten Basic, und dann mit dem unglaublichen Simon's Basic, und ich muss sagen, dass es ein Segen für mein Leben war :)



Ich erinnere mich noch daran, als es passierte: Ich spielte ein Spiel und nach einer Weile stürzte das Spiel ab und meldete einen Zeilennummernfehler, also listete ich das Programm auf und sah all diese erstaunlichen Befehle! Was ich also tat, war, das Spiel zu laden, es zum Absturz zu bringen und Simon's Basic zu benutzen, um meine eigenen Programme zu erstellen :D Zu dieser Zeit gab es noch kein Internet, man musste raten und denken, um etwas zu lernen, oder Zeitschriften kaufen!



Während ich mit dem C64 und später mit einem Amiga 500 Spaß hatte, habe ich auch die dunkle Seite in der Schule kennengelernt, wo wir einen Olivetti M24 hatten, mit dem wir mit GW-Basic programmierten. Aber der Amiga war von einem anderen Planeten, ich stehe in der Schuld des Amiga 500, weil er meine Kreativität entfesselt hat, und ich bin jetzt, was ich bin, wegen dieser wunderbaren Maschine: Ich fing an, ernsthaft darauf zu programmieren, lernte Assembler, fing an, logisch zu denken, komponierte mehrere Stücke mit jeder damals verfügbaren Musiksoftware und ich lernte so viel, dass es unmöglich ist, hier alles aufzuzählen.



Der letzte Schritt auf dem Commodore-Abenteuer war das Upgrade auf einen Amiga 1200 (den ich immer noch habe und liebe), und zusammen mit dem Amiga 500 hat er mein Leben für immer geprägt, als ich anfing, mit AMOS und BlitzBasic ernsthaft zu programmieren.



Die Zeit verging, und ich kaufte einen PC, und dann noch einen, und dann noch einen... während der Amiga 1200 mich beobachtete, ohne ein Wort zu sagen :)



Nach der Schule arbeitete ich als Buchhalter, da mein Schulabschluss "Programmierer-Buchhalter" war, aber ein Buchhalter zu sein ist soooo langweilig! Ich erstellte viele VBA (Visual Basic)-Programme für die Firmen, für die ich arbeitete und lernte moderne Programmierkonzepte wie OOP (objektorientierte Programmierung).



Für eine kurze Zeit versuchte ich mich in der Amiga NG Welt und kaufte einen SAM440ep... nun, ich war völlig verwirrt von diesem Produkt, ich fühlte mich nicht zu Hause, und mein Amiga 1200 stand immer noch da, starrte mich an und wartete auf meine Rückkehr. Nach ein paar Jahren verkaufte ich den SAM und konzentrierte meine ganze Aufmerksamkeit auf die Emulation mit WinUAE, als ein weiterer Funke in meinem Kopf zündete: Hollywood von Andreas Falkenhahn.

Ich werde nicht beschreiben, wie gut Hollywood ist und wie viele Funktionen es hat, stattdessen werde ich nur sagen, dass ich mich damit zu Hause fühlte, da ich, als ich es entdeckte, ernsthaft mit LUA programmierte (Hollywood basiert auf LUA und hat viele Ähnlichkeiten mit ihm).



Ich habe angefangen, mit Hollywood zu programmieren und habe schließlich sehr große Projekte wie HGui (ein fast komplettes GUI-Toolkit, das komplett in Hollywood geschrieben wurde, ohne irgendein Plugin) und mehrere Bibliotheken, einfache Hollywood-Includes, auf meinem GitHub veröffentlicht. Jetzt bin ich freiberuflicher Programmierer und benutze Hollywood immer noch für einige Aufträge, da diese erstaunliche Sprache für fast jeden Rechner der Welt kompiliert werden kann.



Aber irgendetwas fehlte noch: Da Hollywood für alte Amigas keine brauchbare Option ist, experimentierte ich mit verschiedenen Sprachen und landete bei AMOS Pro, meiner ersten Liebe :)



Ich habe angefangen, mich daran zu erinnern und damit zu experimentieren, und ein paar Ideen für mögliche Spiele waren geboren. Ich wollte schon immer etwas Gutes für den Computer schaffen, der mein Leben geprägt hat, also habe ich wieder angefangen, mit AMOS Pro zu programmieren.



Das Projekt, an dem ich in diesen Tagen arbeite, heißt "The Gate" (vorläufiger Name) und ich versuche, eine Mischung aus "Impossible Mission" und "Project Firestart" mit meinen eigenen Ideen und Konzepten zu schaffen, mit (zumindest für mich) schönen Ergebnissen. Ich habe mich aus Zeitgründen für AMOS Pro und nicht für Blitz entschieden. Ich habe versucht, mich an Blitz zu erinnern, aber, nun ja, die Erinnerungen an AMOS waren in meinem Kopf noch lebendig :) Wir sind uns alle bewusst, dass Blitz schneller ist, aber viel komplexer als AMOS, aber AMOS Pro hat einen vertrauteren Editor und es gibt keine zeitkritischen Anforderungen für die Projekte, die ich erstellen möchte, also war AMOS eine gute Wahl für mich.



Zur Zeit füge ich Features hinzu und versuche, den Code so weit wie möglich zu optimieren. Ich versuche, den Standard-Amiga 1200 anzustreben, aber ich experimentiere noch, weil ich wissen muss, wie weit ich mit der Logik gehen kann: Ich bin noch zu sehr mit modernen Programmiersprachen und ohne CPU-Beschränkungen vertraut, aber bei diesem Projekt zählt jeder einzelne CPU-Zyklus!



Hier ist eine kurze Beschreibung der Hauptidee: Der Spieler ist ein Detektiv, der in einem riesigen Gebäude ermittelt. Das Gebäude besteht aus Abschnitten, die durch Türen miteinander verbunden sind. In jedem Abschnitt gibt es Räume, in denen man Hinweise zu seinen Ermittlungen finden kann: Gegenstände, Terminals, mit denen man interagieren kann und natürlich Feinde und vom Computer gesteuert Charaktere, mit denen man sprechen kann.



Der Spieler steuert die Hauptfigur mit der Tastatur und der Maus. Mit der Tastatur kann man sich um die Hauptfigur herum bewegen (W-A-S-D-Tasten) und springen, er kann auch Aktionen (Leertaste) durchführen, indem er ein spezielles Aktionsmenü benutzt. Mit der Maus kann man zielen und schießen (linke Maustaste) und/oder einen sekundären Gegenstand benutzen (rechte Maustaste). Die Steuerung über die Tastatur ist konfigurierbar.



Ich habe vor, die Abschnitte so zu gestalten, dass Veränderungen vom Spieler bestehen bleiben: wenn man in die Wände schießt, bleiben die Einschusslöcher erhalten, wenn man ein Möbelstück zerstört, bleibt es auch erhalten, wenn man die Karte erneut betritt, und so weiter.



Ich habe so viele Ideen, aber wie ich schon sagte, muss ich genau bestimmen, wie weit ich gehen kann :)



Technisch gesehen verwende ich große Bilder für die Abschnitte. Das Bild, das ich zum Testen verwende, hat eine Größe von 960x600 Pixeln und das Scrollen wird durch Hardware-Offsets erreicht, da die CPU-Kosten fast null sind. Ich habe versucht, Kacheln zu verwenden, aber nachdem ich einen sehr flüssigen multidirektionalen Bildlauf erreicht hatte, hatte ich Probleme mit all den Dingen, die ich implementieren wollte, also habe ich den Weg gewählt, der mehr Speicherplatz und weniger Rechenleistung beansprucht.



Die Grafik für den Hauptabschnittsbildschirm ist im 64-Farben-EHB-Modus, LowRes und ich haben eine Palette erstellt, die darauf ausgelegt ist, Spezialeffekte wie Abdunkeln und Aufhellen zu verwenden, und ich will ganz ehrlich sein: Ich habe einen großen Motivationsschub von den Videos bekommen, die BitBeamCannon veröffentlicht hat, in denen sie einige fortgeschrittene Techniken erklärt haben, die sie beim Prototyping ihres neuen Spiels "Daemon Claw" auf dem Amiga verwendet haben.



Im Moment scheinen die Ergebnisse vielversprechend zu sein, der letzte Test, den ich mit dem oben erwähnten Abschnitt gemacht habe, hatte den Spieler (der bereits in der Lage ist, sich zu bewegen, zu schießen und zu springen), voll funktionierende Kollisionen mit den Wänden und 5 animierte Türen (alle von ihnen sind animiert, natürlich während des Öffnens/Schließens, aber auch wenn sie geschlossen oder geöffnet sind). Das Action-Menü wurde implementiert und die Hauptfigur kann nun mit Türen interagieren.



Die Grafiken sind nicht von mir, sondern ich habe einige Assets von itch.io gekauft und ich werde den Autoren Anerkennung zollen, wenn das Projekt fertiggestellt ist, ich habe nur die Farben angepasst und einige Frames nach meinem persönlichen Geschmack verändert :) Ich werde den Soundtrack machen, das ist sicher :P



Um diesen langen Text zu beenden, hier die größten Hindernisse, auf die ich gestoßen bin, als ich beschlossen habe, diese Projekte zu starten: Da ich so viel OOP vermisse, war das Arbeiten mit Arrays anstelle von Objekten zu Beginn dieses Abenteuers ein Albtraum.

Der Versuch, sich daran zu erinnern, wie man flüssiges Scrolling und Animationen erstellt

Versuchen herauszufinden, wie die in AMOS integrierte Animationssprache AMAL funktioniert Nun, da meine Erinnerungen wieder da sind und ich einige Handbücher aus dem Internet zusammensuchen konnte, kann ich mich daran machen, zu sehen, wie dieses Abenteuer enden wird."



Einen Eindruck vom aktuellen Stand des Spiels kann man sich durch ein kleines Video verschaffen, das der Autor einem seiner letzten Mastodon-Posts beigefügt hat.

Auf seiner Patreon-Seite hat man die Möglichkeit, den Autor zu unterstützen und sich für vergangene und zukünftige Projekte zu bedanken. (dr)



[Meldung: 03. Okt. 2023, 15:25]

