04.Okt.2023









Veranstaltung: Letzte Informationen zur Amiga38

Diesen Freitag öffnet die diesjährige Amiga38 ihre Pforten. Markus Tillmann hat die wichtigsten Informationen für uns nochmal zusammengefasst und freut sich mit allen Beteiligten und Gästen auf eine spannende Veranstaltung:



"Eins vorweg: auch wenn dieses Jahr wieder viele namhafte Amigapersönlichkeiten und -entwickler der Einladung zur Amiga38 gefolgt sind, so lebt sie natürlich auch von den vielen Enthusiasten, Einzelkämpfern und Hobbyprogrammierern. Stellvertretend sei hier Christian 'TheoTheoderich' Wiegel genannt, der unermüdlich an seinem Spiel Settle the World arbeitet, um es angemessen auf der Amiga38 präsentieren zu können. Man darf sich auf einige solcher Projekte freuen.



Aber natürlich gibt es auch ein paar Highlights: interessant wird mit Sicherheit der Vortrag des AmigaOS Dev Teams gekrönt von der Präsentation von Camilla Boemann - unter anderem IDE Codecraft - werden. Ebenso wird die frühere Commodore-Angestellte Beth Richards zu Gast sein. Nico Barbat wird die die ehemaligen Zeitschriftenredakteure Hans Ippisch und Horst Brandl interviewen, genauso wie Richard Löwenstein, der sein neues Spiel Reshoot Proxima 3 vorstellen wird.



Aber es gibt auch noch 1-2 Überraschungen, auf die ich mich ebenfalls sehr freue, die ich aber noch nicht verrate.



Der Raumplan hat sich an ein, zwei Stellen zwar zwischenzeitlich geändert, gibt aber eine gute Orientierung:





A1 Backup Amiga38

A2 Wavem Studios

A3 - A7 APC&TCP / Amiga Future

A8 - A9 Virtual Dimension

B1 – B6 Marvin Droogsma / Retro8BitShop.com

C1 David Pleasance

C2 – C3 Look behind you

C4 – C6 Alinea Computer

D1 – D8 AAA Technology (Amedia Computer, AmigaKit, A-Eon)

E1 – E2 Holger Weßling

E3 Lavago

E4 Aged Code Studio

E5 HunoPPC

E6 Richard Löwenstein

F1 – F2 A1200.net

F6 – F7 TheoTheoderich

F3 – F5 Amiga User

F8 – F10 Amiga User

G1 – G2 A-Cube Systems

G3 – G5 Factor 5

G6 AmiWorx

G7 AmiKit.Amiga.SK

G8 – G9 GoldenCode

H1 – H2 Imica / Stephen Jones

H3 MorphOS Team

H4 – H5 Logical Byte

H6 Media-X

I1 – I2 Wolfsoft

I3 tba

I4 Berlin.Creators e.V.

I5 – I6 Relec

J1 – J10 Amiga User

K1 – K2 Free Tables / Commodore Alumni Meeting Point

L1 Return Magazin (plus 3 stations)

L2 – L3 Christian Bierwirth

L4 – L5 Andy Brenner (MiSTer FPGA / Amiga Germany Fanzine)

M1 – M2 ConsoleKabels.be

M3 Amitopia / AmiDev Team

M4 – M5 HomeComputerMuseum

M6 AUGS

N1 - N3 Poly.Play

N4 – N5 AmigaOS Dev Team

N6 Henryk Richter

N7 – N8 Commotron

N9 – N10 PiStorm Emu68 Team

O1 – O3 Individual Computers

P1 – P4 Apollo Computer – Coding and V4 Testing Area

P5 – P10 Apollo Computer

P11 Hyperion Entertainment Ansonsten dürfen sich die Besucher auf die bekannten Programmpunkte am Samstag freuen: Bühnenprogramm, Ausstellung, Verkauf, Verlosung, Verleihung des Community Awards - alles wieder dabei. Hier das Programm in der Übersicht:





Die Amiga38 ist übrigens ausverkauft. Wer dennoch das Geschehen verfolgen möchte: der YouTube-Kanal TheShadowsNose bietet einen live-Stream

auf ihrem Twitch-Kanal überträgt BBSindex am Freitag um 20:45 Uhr die "Reshoot Proxima 3"-Release-Party und am Samstag um 10:55 Uhr einen Vortrag von Michal Schulz zu PiStorm und ab 13:15 Uhr die Interviewrunde mit Nico Barbat. Grundsätzlich versucht man aber, alle zu übertragen. (dr)



[Meldung: 04. Okt. 2023, 21:20] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]