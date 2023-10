Video: Messebericht Amiga38 von Robosaurus Spielothek

Dominic Ortmanns von Robosaurus Spielothek schreibt: "Das heutige Video halte ich für eine Sternstunde in meinem bisherigen Schaffen. Das liegt einerseits am Thema. Nach dem relativen Erfolg meines Amiga37-Videos, wollte ich mich für die Amiga38 nicht lumpen lassen und habe alle Register gezogen. Es hat mir lange nicht mehr soviel Spaß gemacht, ein Video zu machen und zu bearbeiten.



Zweitens halte ich die Amiga-Veranstaltung, die dieses Jahr am 7. Oktober im 'Kunstwerk' in Mönchengladbach stattfand und von Markus Tillmann veranstaltet wurde, für den Rolls Royce der Retrocomputermessen in Deutschland. Auch wenn ich sie noch nicht so lange besuche, hat sie die letzten zwei Jahre einen sehr großen Eindruck auf mich gemacht.



Wie zu erwarten, war die Amiga38 sowohl ein voller Erfolg als auch eine großartige Veranstaltung. Meinen Beitrag zu diesem Phänomen seht ihr hier. Das erste Video seit längerem, bei dem ich mir mal wieder Mühe gemacht habe. Enthalten sind viele interessante Interviews mit unterschiedlichen Größen der Szene, ein umfassender Einblick in das Messegeschehen und all das abgeschmeckt mit der Robosaurus-Spezialsauce.



Außerdem habe ich in diesem Video etwas Zeit investiert, um mal Menschen aus meinem Team einzubinden, die sonst nur hinter den Kameras herumzaubern. Ich hoffe, Ihr habt Spaß an unserem Beitrag zur Amiga38. Und natürlich freue ich mich sehr über Resonanz und wenn ihr das Video teilt. Wenn man schonmal wirklich überzeugt ist von seiner eigenen Arbeit, dann freut man sich natürlich auch über die Kommunikation dazu." (snx)



[Meldung: 15. Okt. 2023, 11:24] [Kommentare: 1 - 15. Okt. 2023, 20:34]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]