16.Okt.2023

AmigaOS 4: Update zu Heretic II vor der Fertigstellung

Seit Anfang des Jahres arbeitet Steffen Häuser an einem Update für a Heretic II für AmigaOS 4, das unter anderem HD-Modi unterstützen soll. Auf der Amiga38 wurde an den Ständen von Alinea Computer und HunoPPC bereits eine Vorschau des Spiels gezeigt (amiga-news.de berichtete). Wie er uns nun mitteilt, habe er nach der Messe nochmal am Spiel gearbeitet und eine neue Version erstellt. Die wichtigsten Änderungen: der gl4es-Renderer läuft nun ca. 20-25% schneller als die auf der Messe gezeigte Version

der MiniGL-Renderer hat nun Multitexturing, was ebenfalls zu einer Performanceverbesserung führt Laut Tests auf seinem AmigaOne X1000 läuft die neue Version nun mit 108 fps bei 1024x768. UHD-Auflösungen werden ebenfalls unterstützt, wofür dann ein X5000 notwendig ist. (dr)



