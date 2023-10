22.Okt.2023









Tool: SpriteSplitter V0.1

Die Grundidee eines Spritesheets ist es, eine Reihe von Bildern in ein einziges Bild zu packen. Dan 'zooperdan' Thoresens "SpriteSplitter" kehrt dies um: es ist ein einfaches Tool zum Aufteilen eines Spritesheet-Bildes in separate Bilder, die in der Scorpion Engine verwendet werden können. Dies ermöglicht es dem Benutzer, Zeit zu sparen, wenn er Spritesheets aktualisiert, indem er diesen Prozess automatisiert.



Geplant ist, das Tool zukünftig zu erweitern: Parameter zum Starten und Ende des Sprite-Index. Auf diesem Weg kann man eine Reihe von Sprites aus einem größeren Spritesheet, das viele Sprites enthält, aufteilen.

Parameter zum Umschalten von Preserve Palette, mit dem man die ursprüngliche Palette und ihre Indexreihenfolge beibehalten kann.

Spezifizieren von Rects für Spritesheets mit unregelmäßig geformten Sprites. (dr)



