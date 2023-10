Rogue-like Spiel: Rogue Declan V1.1.3

Nach dem Gewinn des AmiGameJam 2022 hat Nivrig Games ein großes Update seines Twin-Stick-Shooters veröffentlicht (YouTube-Video): Über 100 Änderungen seit der AmiGameJam-Version

Vier neue Spielmodi

Verbesserte Musik und Effekte im Spiel, einschließlich eines brandneuen Titels

Lair Rooms: Tritt nur gegen Drachen, Schlangen oder Panzer an!

Zwei weitere Ränge zum Anstreben

Schwerer Schwierigkeitsgrad

Verbesserungen der Balance im normalen Spiel

Zahlreiche Bugs behoben und Ecken und Kanten geglättet

Ostereier! Die neuen Spielmodi:



REVERSE: ein Herausforderungsmodus, bei dem du mit maximaler EP beginnst und diese mit jedem Treffer sinkt! Wie wenig kannst du punkten und das Spiel trotzdem beenden?



SURVIVOR: Ein Dungeon, begrenztes Leben und keine Lebenstränke oder Shop. Stärkere Dämonen dringen mit der Zeit in den Kerker ein, also suche in Truhen nach wichtigen Upgrades und anderen Gegenständen, um sie abzuwehren.



BERZERK: Beginne auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad mit allen Upgrades. Bewege dich schnell und töte Dinge, deine EP nehmen mit der Zeit ab! Wie verrückt kannst du werden?



TIMED: Erziele so viele Punkte wie möglich, bevor der Timer abläuft. Sammle Gegenstände, um deine Zeit im Dungeon zu verlängern.



Die Modi Survivor, Berzerk und Timed führen eine neue Multiplikatormechanik ein! Sammle die von zerstörten Dämonen freigesetzten Seelenstoffe ein, um deinen Multiplikator aufzustocken, der mit der Zeit und wenn du getroffen wirst, sinkt! (dr)



[Meldung: 24. Okt. 2023, 06:50] [Kommentare: 1 - 24. Okt. 2023, 09:55]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]