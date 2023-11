03.Nov.2023









AmigaOS 4: Status-Update für die WebKit-Portierung

George 'walkero' Sokianos beschreibt in einem Foren-Beitrag auf Amigans den aktuellen Stand der Webkit-Portierung (amiga-news.de berichtete):



"Seit einiger Zeit befand sich der Port bei etwa 54 % der Kompilierung der WebCore-Bibliothek. Zu diesem Zeitpunkt erhielt ich etwa 10K Fehler, und ich versuchte herauszufinden, warum dies geschah und wo genau das Problem lag. Erst letzte Woche fand ich mit Hilfe von Kas1e heraus, dass das Problem eine fehlende geschweifte Klammer war, die ich vor einem Jahr dummerweise versehentlich entfernt hatte. Indem ich das behoben habe, ist es mir gelungen, die WebCore-Bibliothek zu 99 % zu kompilieren.



Ich habe nun mit der Arbeit an einem minimalen Fenster mit einer Webansicht begonnen, das nur eine Website anzeigen kann. Das ist das nächste Ziel."



Und Roman 'kas1e' Kargin ergänzt: "der ganze Webcore ist mehr oder weniger plattformübergreifend, während der 1%-Rest plattformspezifisch ist, wie zum Beispiel die Benutzeroberfläche. Diese Dinge sollten für OS4 geschrieben werden. Das ist somit der schwierigere Teil und bedeutet echtes Programmieren.

Sobald George so weit ist, ein Fenster zu öffnen, in dem eine Webseite gerendert werden kann, kann man testen, ob der Kern funktioniert, wie schnell er ist, was behoben werden muss, wie mit Abstürzen umgegangen wird".



In diesem Zusammenhang regt George an, dass ein anderes Team die Entwicklung dieses Teils des Browsers übernimmt, sofern es Interessenten gibt. Dann könnten das aktuelle Team sich weiter um das WebKit kümmern, Probleme beheben und es auf dem neuesten Stand halten.



Das Haupt-Repository ist auf GitHub nun unter "AmigaLabs" zu finden. (dr)



[Meldung: 03. Nov. 2023, 05:51] [Kommentare: 4 - 03. Nov. 2023, 16:16]

