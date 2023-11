Neue Artikel auf der Obligement-Webseite

In den letzten zwei Monaten wurde die Webseite des französischen AmigaOS- und MorphOS-Magazins Obligement um die untenstehenden Beiträge erweitert. Übersetzungen in andere Sprachen sind stets willkommen, Interessenten wenden sich bitte an David 'Daff' Brunet. News from September/October 2023

Old articles from Génération 4 to 6:

File: role-playing games and computing - strength in numbers



Review of Fantavision



Review of Action Service



Review of Mafdet And The Book Of The Dead



Hardware: Freeze Frame Video Recorder



Review of The Armageddon Man



Review of Arkanoid: Revenge Of Doh



File: digitising images



Interview: Sandy Petersen



Review of Ultima IV



Review of Star Wars

Interview with Adrian Wallett (Arcade Attack)

Interview with Allister Brimble (musicien)

Review of Neon Noir

Review of DGen 1.24

Hardware: PiStorm32-lite

The best of Byte from November to December 1985

File: Idea Software

File: AmigaDOS error messages

File: Where does Vim come from?

Tutorial: configuring Emu68 on PiStorm

Tutorial: connection and use of GitHub from MorphOS

Programming: Copper, part 2 - rasters

Special quiz about Andy Warhol and the Amiga (snx)



