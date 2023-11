Veranstaltung: AmigaWinterTreffen 9.-11.02.2024 in 22946 Großensee

Pressemitteilung: DAS AmigaWinterTreffen, die Wochenendveranstaltung für Freunde des Classic-Amiga und weiterer Systeme vom 9. bis 11.02.2024 in 22946 Großensee: Drei Tage lang dreht sich bei uns alles um klassische Amiga-Computer von Commodore und Escom, NextGen-Amigas sowie Emulatoren unter Windows/Linux/MacOS. Hier wird gespielt, programmiert und gefachsimpelt. Wir wollen Erfahrungen austauschen sowie bei großen und kleinen Problemen mit dem Amiga helfen.



Bei cooler 80er/90er-Atmosphäre hat man Gelegenheit, Amiga-Interessierte aus dem ganzen Bundesgebiet zu treffen. Euch erwarten eine tolle Location, über 22 Rechnerplätze, Videos per Beamer, Spielwettbewerbe, Amigas für jeden zum Ausprobieren, Kinderecke und tolles Essen!



Tagesplanung

Freitag: 17.00 - 22.00 Uhr

Samstag: 10.00 - 23.00 Uhr

Sonntag: 10.00 - 16.00 Uhr



Du hast keinen Classic-Amiga oder möchtest uns lieber ein anderes System präsentieren? Kein Problem! Bei uns ist JEDER willkommen! Ob nun C64, Atari oder andere klassische Computersysteme, ob Playstation, Nintendo oder einer alternativen Konsole, ob Windows, Linux oder MacOS, bei uns muss KEINER draußen bleiben!



Für Reparaturen/Basteleien sind eine komplette Lötausrüstung mit Werkzeugen sowie ein paar Ersatzteile/Kabel vorhanden. Auf dem Flohmarkttisch kann jeder Teilnehmer Hard- und Software privat anbieten. Blanko-Preisschilder halten wir für euch bereit! Ein Gigabit-LAN, WLAN und Internetzugang sind vorhanden, ein eigener FTP-Server steht seit 2023 zur Verfügung. Steckdosenleisten, Patchkabel (mind. 5 m), Monitore usw. bringt jeder bitte selber mit, nach Absprache und Verfügbarkeit können wir diese aber auch stellen.



Erstmals erfolgt die Anmeldung über unsere Homepage unter dem Titellink. Die Anmeldung wird in Kürze freigeschaltet. Unter der E-Mail-Adresse amiga-winter-treffen@gmx.de stehen wir euch weiterhin für Fragen zur Verfügung und ihr könnt euch schon im voraus für den Wettkampf Amiga vs. Atari anmelden. Euer Nickname steht dann auf der öffentlichen Teilnehmerliste auf unserer Homepage.



Diese Anmeldung ist zur besseren Planung der Räumlichkeiten erforderlich. Nichtangemeldeten Gästen mit Rechner können wir leider keinen Platz für ihre Hardware garantieren! Leider ist die Anzahl der Tische, die uns zur Verfügung stehen, seit 2022 begrenzt. Daher haben wir nur 22 Rechnerplätze an den vorhandenen Tischen.



Verpflegung

Folgende Snacks sind zu fairen Unkostenbeiträgen erhältlich:

selbstgebackene Kuchen, Schokoriegel, Minisalami, heiße Würstchen (Fr+Sa), selbstgemachte Suppe (Sa), Getränke: Tee/Kaffee (Flatrate), Mineralwasser, Softgetränke. Besteck und Geschirr sind ausreichend vorhanden.



Übernachtung

Das Übernachten ist im "Dörphus" aus Versicherungsgründen leider nicht möglich. In der Umgebung gibt es jedoch diverse Unterkünfte für jeden Anspruch und Geldbeutel. Ein Hotelverzeichnis (PDF-Datei) mit Übernachtungsmöglichkeiten kann unter oben angegebener E-Mail-Adresse angefordert werden.



Das Motto 2024 lautet: Amiga vs. Atari!



Für manche Leute schon eine Glaubensfrage: Amiga oder Atari? Wer war/ist "besser"? Jeder dieser beiden Modellreihen hatte sicherlich für die eine oder andere Aufgabe ihre Vorzüge. Dabei haben beide teilweise gemeinsame Ursprünge/Schöpfer/Motorola-680x0-Prozessoren usw.



Wir beleuchten das Thema näher. In einem (nicht ganz ernst gemeinten) Wettkampf treten beide Rechner gegeneinander an. Und dafür suchen wir noch je fünf Mitspieler, die die Ehre ihres favorisierten Rechners verteidigen möchten! Es ist geplant, in verschiedenen Kategorien zu spielen. Der genaue Ablauf zum Spielwettbewerb wird mit Co-Ausrichter Olli noch festgelegt.



Des Weiteren ist ein Vortrag zum Thema: "Nutzung von Amiga-880-KB-DD-Disketten unter WinUAE mit dem Greaseweazle V4" geplant. Am Abend gibt es wieder eine Verlosung, bei der man einen Greaseweazle V4 gewinnen kann. Ab 20 Uhr gibt es dann über den Beamer verschiedene Videos zu dem Thema "Amiga vs. Atari".



Über eure Teilnahme freuen sich: Simon (leocatxxl) und Sonja Adolf!



Homepage: www.amiga-winter-treffen.de Facebook: www.facebook.com/AmigaWinterTreffen/ E-Mail: amiga-winter-treffen@gmx.de



Der Eintritt ist frei! Es wird jedoch um eine Spende zur Finanzierung der Räumlichkeiten gebeten. (snx)



